GP de Thaïlande : Neuf vainqueurs désormais en MotoGP

Le championnat du monde MotoGP se produira pour la quatrième fois en Thaïlande en 2023. Le premier "GP thaïlandais" a été organisé en 2018. Mais en 2020 et 2021, l'événement de Buriram a été victime de la pandémie de Covid-19. En 2018, Marc Márquez (Honda) s'est imposé devant Andrea Dovizioso (Ducati) et Maverick Viñales (Yamaha). En Moto2, le futur champion du monde Francesco Bagnaia avait alors triomphé devant Luca Marini et Miguel Oliveira, tandis qu'en Moto3, le Romain Fabio Di Giannantonio s'était imposé devant Lorenzo Dalla Porta et Dennis Foggia.

Six de ces neuf finisseurs de podium font désormais leur apparition dans la catégorie reine sur le circuit international de Chang (4,554 km de long, 7 virages à droite et 5 virages à gauche, la plus longue ligne droite de 1000 m).

La Thaïlande est l'un des huit pays différents qui ont servi de cadre au Grand Prix, avec l'Indonésie, la Turquie, le Japon, la Malaisie, la Chine, le Qatar et l'Inde.

Et le circuit international de Chang (Buriram) est l'un des 13 circuits différents qui ont été utilisés jusqu'à présent en Asie pour les GP de moto : Motegi (69 courses GP individuelles), Sepang (65), Losail (59), Suzuka (56), Shah Alam (21), Shanghai (12), Istanbul Park (9), Buriram (9), Fisco/Fuji (8), Sentul (6), Mandalika (6), Johor Bahru (3) et Buddh Circuit (3).

Tous les vainqueurs de GP à Buriram :

Marc Márquez 2 (2 x MotoGP)

Miguel Oliveira 1 (1 x MotoGP)

Francesco Bagnaia 1 (1 x Moto2)

Luca Marini 1 (1 x Moto2)

Albert Arenas 1 (1 x Moto3)