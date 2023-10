GP di Thailandia: nove vincitori ora nella classe MotoGP

Le gare della MotoGP si sono tenute in 13 diversi circuiti in Asia. Il Chang International Circuit è stata la prima sede del GP nel 2018.

Il Campionato mondiale di MotoGP si svolgerà in Thailandia per la quarta volta nel 2023. Il primo "GP thailandese" si è tenuto nel 2018. Ma nel 2020 e nel 2021, l'evento di Buriram è stato vittima della pandemia Covid 19. Nel 2018, Marc Márquez (Honda) ha vinto davanti ad Andrea Dovizioso (Ducati) e Maverick Viñales (Yamaha). In Moto2, l'eventuale campione del mondo Francesco Bagnaia ha trionfato davanti a Luca Marini e Miguel Oliveira, mentre in Moto3 il romano Fabio Di Giannantonio ha conquistato la vittoria davanti a Lorenzo Dalla Porta e Dennis Foggia.

Sei di questi nove podi sono ora in gara nella classe regina al Chang International Circuit (4,554 km di lunghezza, 7 curve a destra e 5 a sinistra, rettilineo più lungo di 1000 m).

La Thailandia è uno degli otto Paesi che hanno ospitato il Gran Premio, insieme a Indonesia, Turchia, Giappone, Malesia, Cina, Qatar e India.

Il Chang International Circuit (Buriram) è uno dei 13 circuiti utilizzati finora per i GP di motociclismo in Asia: Motegi (69 GP individuali), Sepang (65), Losail (59), Suzuka (56), Shah Alam (21), Shanghai (12), Istanbul Park (9), Buriram (9), Fisco/Fuji (8), Sentul (6), Mandalika (6), Johor Bahru (3) e Buddh Circuit (3).

Tutti i vincitori di GP a Buriram:

Marc Márquez 2 (2 x MotoGP).

Miguel Oliveira 1 (1 x MotoGP)

Francesco Bagnaia 1 (1 x Moto2)

Luca Marini 1 (1 x Moto2)

Albert Arenas 1 (1 x Moto3)