GP da Tailândia: Nove vencedores na classe de MotoGP

As corridas de MotoGP realizaram-se em 13 circuitos diferentes na Ásia. O Circuito Internacional de Chang foi o primeiro local do GP em 2018.

O Campeonato do Mundo de MotoGP terá lugar na Tailândia pela quarta vez em 2023. O primeiro "Thai GP" realizou-se em 2018. Mas em 2020 e 2021, o evento em Buriram foi vítima da pandemia de Covid 19. Em 2018, Marc Márquez (Honda) venceu à frente de Andrea Dovizioso (Ducati) e Maverick Viñales (Yamaha). Em Moto2, o eventual campeão mundial Francesco Bagnaia triunfou à frente de Luca Marini e Miguel Oliveira, enquanto em Moto3, Roman Fabio Di Giannantonio venceu à frente de Lorenzo Dalla Porta e Dennis Foggia.

Seis destes nove lugares do pódio competem agora na categoria rainha no Circuito Internacional de Chang (4,554 km de extensão, 7 curvas à direita e 5 à esquerda, a reta mais longa tem 1000 m).

A Tailândia é um dos oito países que já foram palco de Grandes Prémios, juntamente com a Indonésia, Turquia, Japão, Malásia, China, Qatar e Índia.

E o Circuito Internacional de Chang (Buriram) é um dos 13 circuitos diferentes que foram utilizados para corridas de GP de motociclismo na Ásia até à data: Motegi (69 corridas individuais de GP), Sepang (65), Losail (59), Suzuka (56), Shah Alam (21), Xangai (12), Istanbul Park (9), Buriram (9), Fisco/Fuji (8), Sentul (6), Mandalika (6), Johor Bahru (3) e Buddh Circuit (3).

Todos os vencedores de GPs em Buriram:

Marc Márquez 2 (2 x MotoGP).

Miguel Oliveira 1 (1 x MotoGP)

Francesco Bagnaia 1 (1 x Moto2)

Luca Marini 1 (1 x Moto2)

Albert Arenas 1 (1 x Moto3)