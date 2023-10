Brad Binder (KTM) : "Je suis prêt à affronter toutes les conditions météo".

Brad Binder était toujours en deuxième position derrière le leader Jorge Martin après 25 des 27 tours du GP d'Australie avancé à samedi, mais il a chuté à la cinquième place lors de l'arrivée spectaculaire au 26e tour, a fini par accrocher Jorge Martin et a terminé quatrième, manquant ainsi l'occasion de monter sur le troisième podium d'une course longue distance en 2023. Toujours est-il que le pilote d'usine Red Bull-KTM a déjà gagné trois sprints cette année et se maintient à la quatrième place du championnat du monde des pilotes. Une semaine avant Phillip Island, le Sud-Africain avait terminé sixième à Mandalika dimanche, malgré deux pénaltys de long lap.

"Je suis très excité et j'ai hâte de reprendre le départ du GP de Thaïlande", a constaté Binder aujourd'hui à Buriram. "Ce circuit était vraiment bon pour nous l'année dernière. Sur le sec, ça s'est super bien passé ici, mais sous la pluie, c'était un peu plus difficile. Malgré tout, je me sentais plutôt bien. C'est bien de revenir en Thaïlande. Cette piste est cool, elle se distingue de toutes les autres par son tracé. Mais il ne faut pas se permettre la moindre erreur, car les temps au tour entre tous ces gars sont encore plus serrés que d'habitude".

Pour rappel, Miguel Oliveira avait remporté le GP sous la pluie de 2022 sur sa Red Bull-KTM devant Miller et Bagnaia (tous deux de Ducati-Lenovo), le coéquipier d'Oliveira, Binder, s'était classé 10e, 18 secondes derrière le vainqueur.

Grâce au châssis en carbone, Binder se sent-il capable de faire aussi bien qu'à Phillip Island en 2022 ?

"Oui, je pense que oui. Je pense que cela va beaucoup mieux se passer pour nous ici que les années précédentes. Il n'y a que deux endroits où l'on freine fort. Cela nous a donné du fil à retordre sur le sec. La différence ne se fera peut-être pas autant sentir sur un seul tour. Mais sur la durée de la course, nous serons nettement plus performants. Cela sera vrai sur le sec comme sur le mouillé. Car ces derniers temps, je me suis vraiment bien senti avec la KTM sous la pluie. Mis à part le crash au Japon, tout s'est vraiment bien passé sur le mouillé dernièrement. Je suis prêt à affronter toutes les conditions météorologiques que nous rencontrerons ici".

Brad poursuit : "Si l'on regarde les prévisions, nous devons nous attendre à une météo changeante. Il sera important d'utiliser à bon escient le temps passé sur la piste si le temps est sec. Et s'il pleut, il faudra bien sûr procéder de la même manière".

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.