Brad Binder (KTM): "Sono pronto per qualsiasi tempo".

Dopo il deludente quarto posto in Australia, Brad Binder affronta il GP della Thailandia con molta fiducia. Il tempo sarà variabile, il che non lo preoccupa affatto.

Brad Binder era ancora in seconda posizione dietro al leader Jorge Martin dopo 25 dei 27 giri del GP d'Australia, che era stato anticipato a sabato, ma è sceso al quinto posto nello spettacolare finale del 26° giro, ha comunque raggiunto Jorge Martin alla fine, ha concluso al quarto posto e ha così perso l'occasione di un terzo podio in una gara su distanza completa nel 2023. Tuttavia: il pilota ufficiale Red Bull KTM ha già vinto tre sprint quest'anno e continua a mantenere il quarto posto nel campionato mondiale piloti. Una settimana prima di Phillip Island, il sudafricano si era classificato sesto a Mandalika domenica scorsa, nonostante due penalità per un lungo giro.

"Sono davvero entusiasta e non vedo l'ora di gareggiare di nuovo al GP della Thailandia", ha dichiarato Binder oggi a Buriram. "Questa pista è stata davvero buona per noi l'anno scorso. Sull'asciutto è andata benissimo, mentre con la pioggia è stato un po' più impegnativo. Comunque, mi sono sentito abbastanza bene. È bello tornare in Thailandia. Questo circuito è bello, è diverso da tutti gli altri per il suo layout. Ma qui non ci si può permettere di fare il minimo errore, perché i tempi sul giro tra tutti i ragazzi sono ancora più stretti del solito".

Per ricordare, Miguel Oliveira ha vinto il GP della pioggia 2022 in sella alla Red Bull KTM davanti a Miller e Bagnaia (entrambi Ducati-Lenovo), mentre il compagno di squadra di Oliveira, Binder, ha chiuso al 10° posto, a 18 secondi dal vincitore.

Binder ha ora la fiducia di poter fare nel 2022 un miglioramento simile a quello ottenuto a Phillip Island grazie al telaio in carbonio?

"Sì, credo di sì. Penso che qui andrà molto meglio che negli anni precedenti. Ci sono solo due punti in cui i freni sono difficili. Ecco perché finora abbiamo faticato sull'asciutto. La differenza potrebbe non essere così evidente su un singolo giro. Ma sulla distanza della gara andremo molto meglio. Questo vale sia per l'asciutto che per il bagnato. Perché ultimamente mi sono trovato molto bene con la KTM sotto la pioggia. A parte l'incidente in Giappone, di recente tutto è andato molto bene sul bagnato. Sono pronto per qualsiasi condizione meteorologica che incontreremo qui".

Brad ha continuato: "Guardando le previsioni, dobbiamo aspettarci un tempo variabile. Sarà importante utilizzare saggiamente il tempo in pista quando sarà asciutto. E se dovesse piovere, ovviamente dovremo fare lo stesso".

Risultati gara MotoGP, Phillip Island (21/10):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.