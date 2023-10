Brad Binder (KTM): "Estou pronto para qualquer tempo".

Brad Binder ainda estava em segundo lugar atrás do líder Jorge Martin após 25 das 27 voltas do GP da Austrália, que tinha sido antecipado para sábado, mas caiu para o quinto lugar no espetacular final da 26ª volta, ainda apanhou Jorge Martin no final, terminou em quarto lugar e perdeu assim a oportunidade de um terceiro lugar no pódio numa corrida de distância completa em 2023. No entanto: O piloto de fábrica da Red Bull KTM já ganhou três sprints este ano e continua a manter o quarto lugar no campeonato do mundo de pilotos. Uma semana antes de Phillip Island, o sul-africano terminou em sexto lugar em Mandalika, no domingo, apesar de duas penalizações por voltas longas.

"Estou muito entusiasmado e ansioso por voltar a competir no GP da Tailândia", disse Binder hoje em Buriram. "Esta pista foi muito boa para nós no ano passado. No seco correu muito bem, mas à chuva foi um pouco mais difícil. Mesmo assim, senti-me muito bem. É bom voltar à Tailândia. Esta pista é fixe, é diferente de todas as outras devido ao seu traçado. Mas não nos podemos dar ao luxo de cometer o mínimo erro aqui, porque os tempos por volta entre todos os pilotos são ainda mais apertados do que o habitual."

Para recordar, Miguel Oliveira venceu o GP da chuva de 2022 com a Red Bull KTM, à frente de Miller e Bagnaia (ambos da Ducati-Lenovo), com o colega de equipa de Oliveira, Binder, a terminar em 10º, 18 segundos atrás do vencedor.

Será que Binder tem agora confiança para fazer em 2022 uma melhoria semelhante à que fez em Phillip Island graças ao chassis de carbono?

"Sim, acho que sim. Penso que vai correr muito melhor para nós aqui do que nos anos anteriores. Só há dois sítios onde os travões são difíceis. É por isso que temos tido dificuldades no seco até agora. A diferença pode não ser tão notória numa única volta. Mas, ao longo da corrida, faremos muito melhor. Isto é válido para o seco e para o molhado. Porque ultimamente tenho-me sentido muito bem com a KTM à chuva. Tirando a queda no Japão, tudo tem sido muito bom no molhado nos últimos tempos. Estou pronto para quaisquer condições climatéricas que encontremos aqui."

Brad continuou, "Olhando para as previsões, temos de esperar um tempo variável. Será importante utilizar o tempo de pista de forma sensata quando estiver seco. E se chover, é claro que temos de fazer o mesmo."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.