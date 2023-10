Johann Zarco, ganador de MotoGP: "Como el primer título".

Por primera vez, Johann Zarco llega a un fin de semana de carrera como ganador de MotoGP, después de haber tenido la oportunidad de realizar su salto mortal inverso de ganador en la "categoría reina" por primera vez en el 120º intento el pasado sábado en Phillip Island.

¿Es diferente la sensación ahora? "Lo veremos en la pista", respondió el jueves en Buriram el bicampeón del mundo de Moto2. "Pero en cualquier caso me dio una sensación agradable durante muchos días", añadió con una sonrisa. "Mucha gente me pregunta si creo que podría haber encajado. No lo sé, lo veremos a lo largo del fin de semana. Pero al menos me da confianza y estoy menos estresado porque se ha conseguido algo grande. Quizá ahora pueda disfrutar aún más y dedicar tiempo a configurar mejor la moto con el equipo. Puede que me estrese un poco menos si las sensaciones no son inmediatamente las que quiero".

El piloto del Pramac Ducati, cuarto en un lluvioso GP de Tailandia el año pasado, asegura que no cambiará su forma de trabajar ni de enfocar el fin de semana de carreras. "Espero que sea un buen Gran Premio. El año pasado fui bastante rápido en seco en los entrenamientos. Eso me motiva y espero que con ese extra de Australia pueda seguir con ese ritmo. Como ya he dicho antes: Bezzecchi, Pecco y Martin son los que mejor utilizan la moto cuando se sienten bien. Me encantaría dar este pequeño paso -porque es un paso bastante pequeño, pero es un paso- para ser aún más rápido en las últimas carreras y terminar este capítulo de Ducati de la mejor manera posible", ha añadido el veterano piloto de 33 años, de quien se sabe que pasará a Honda los dos próximos años.

Haber logrado ahora la tan esperada y a menudo rozada victoria, en la quinta última carrera de GP como piloto de Ducati, no hace más difícil la despedida de la marca actualmente más exitosa y referencia de la categoría. "Creo que ahora será incluso más fácil", replicó el francés. "Es un nuevo capítulo y me doy cuenta de que todavía veo muchas cosas que hago y que hacen los demás, aprendo de ello. Está claro que será una experiencia útil para los próximos dos años".

¿Cómo se compara la victoria en MotoGP para el ganador del título de Moto2 en 2015 y 2016 y 16 veces ganador del GP de las categorías más pequeñas? Zarco tuvo que pensar por un momento y luego reveló: "Tal vez es realmente como ganar el título por primera vez. Esa sensación que te dices a ti mismo: '¡Ya está hecho! ¿Qué es lo siguiente?' Y entonces encuentras la manera de rendir e intentas volver a ganar". Esta victoria ha sido parecida a la del primer título, porque esperé el primer título durante muchas carreras largas. Desde muy joven quieres ser campeón del mundo, y a los 25 ya lo eres. Es un largo camino, una larga espera. Y hasta esta victoria, fueron 120 carreras de MotoGP... La sensación fue parecida a la del primer título, pero no exploté de alegría, fue más como tomar aire: 'Sí, ya está hecho'".

Zarco no cree que sus rivales le vean ahora de otra manera tras el éxito de su debut en MotoGP. "No, no lo creo tanto", zanjó. "Me alegró mucho ver a muchos pilotos felicitándome. Y me di cuenta por sus ojos de que iba en serio. Se alegraron por mí, fue muy bonito. Me da buenas sensaciones. Es así con muchos pilotos, todos nos respetamos. Sabían que podía ser rápido. A veces es difícil encontrar ese extra. Pero no, no creo que cambie lo que piensan de mí".

Resultado carrera MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn en 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg.

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 552 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.