Johann Zarco, vainqueur du MotoGP : "Comme pour le premier titre".

Pour sa septième saison en MotoGP et son cinquième et dernier Grand Prix avec Ducati, Johann Zarco (33 ans) a rompu le charme de l'éternel second à Phillip Island. A Buriram, le soulagement est encore clairement perceptible sur son visage.

Pour la première fois, Johann Zarco aborde un week-end de course en tant que vainqueur du MotoGP, après avoir eu l'occasion d'effectuer son salto arrière gagnant pour la première fois en "première classe", samedi dernier à Phillip Island, lors de sa 120e tentative.

Le sentiment est-il maintenant différent ? "Nous le verrons sur la piste", a répondu le double champion du monde Moto2 jeudi à Buriram. "Mais en tout cas, cela m'a donné de bonnes sensations pour de nombreux jours", a-t-il ajouté en souriant. "Beaucoup de gens me demandent si je pense qu'il y a peut-être eu un déclic. Je n'en sais rien, nous le verrons au cours du week-end. Mais au moins, cela me donne une bonne confiance en moi et je suis moins stressé parce que quelque chose d'important a été accompli. Peut-être que je vais pouvoir en profiter encore plus et prendre le temps de mieux régler la moto avec l'équipe. Je vais peut-être me stresser un peu moins moi-même si la sensation n'est pas tout de suite celle que je souhaite".

Le pilote Pramac-Ducati, quatrième l'an dernier lors d'un GP de Thaïlande pluvieux, ne changera pas, selon ses propres dires, sa méthode de travail et son approche du week-end de course. "J'espère que ce sera un bon Grand Prix. L'année dernière, j'étais assez rapide lors des séances d'entraînement sur le sec. Cela me motive et avec ce supplément d'Australie, j'espère pouvoir continuer avec ce rythme. Comme je l'ai déjà dit : Bezzecchi, Pecco et Martin sont ceux qui utilisent très bien la moto quand ils se sentent bien. J'aimerais faire ce petit pas - parce que c'est un petit pas, mais c'est un pas - pour être encore plus rapide pour les dernières courses et terminer ce chapitre Ducati de la meilleure façon possible", a ajouté le vétéran de 33 ans qui, comme on le sait, va passer chez Honda pour les deux prochaines années.

Le fait d'avoir remporté la victoire tant attendue et souvent manquée de peu, lors de la cinquième et dernière course de GP en tant que pilote Ducati, ne rend pas plus difficile l'adieu à la marque la plus performante du moment et à la référence de la catégorie. "Je pense que ce sera encore plus facile maintenant", a déclaré le Français. "C'est un nouveau chapitre et je me rends compte que je vois encore beaucoup de choses que je fais et que les autres font, j'en tire des leçons. Il est clair que ce sera une expérience utile pour les deux prochaines années".

Quelle est l'importance comparative de la victoire en MotoGP pour le champion en titre Moto2 de 2015 et 2016 et 16 fois vainqueur de GP dans les petites catégories ? Zarco a dû réfléchir quelques instants avant de révéler : "C'est peut-être vraiment comme gagner son premier titre. Ce sentiment de se dire : 'C'est fait ! Qu'est-ce qui vient ensuite ? Et puis tu trouves le moyen de te produire et tu essaies de gagner à nouveau. Cette victoire était similaire au premier titre, car j'ai attendu de nombreuses longues courses pour le premier titre. Depuis tout petit, tu veux être un champion du monde - et puis à 25 ans, tu es un champion du monde. C'est un long chemin, une longue attente. Et jusqu'à cette victoire, il y a eu 120 courses de MotoGP... Le sentiment était similaire au premier titre, mais je n'ai pas explosé de joie, c'était plutôt une respiration : 'Oui, c'est fait'".

Zarco ne pense pas que ses concurrents le verraient désormais différemment après ce premier succès en MotoGP. "Non, je ne le pense pas tellement", a-t-il fait remarquer. "J'ai été très heureux de voir que de nombreux pilotes me félicitaient. Et je pouvais voir dans leurs yeux que c'était sérieux. Ils étaient contents pour moi, c'était très agréable. Cela me fait me sentir bien. C'est le cas d'une grande partie des coureurs, nous nous respectons tous. Ils savaient que je pouvais être rapide. C'est juste parfois difficile de trouver ce supplément d'âme. Mais non, je ne pense pas que ce qu'ils pensent de moi va changer".

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.