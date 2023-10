Il vincitore della MotoGP Johann Zarco: "Come il primo titolo".

Per la prima volta, Johann Zarco affronta un weekend di gara da vincitore della MotoGP, avendo anche avuto l'opportunità di eseguire il salto mortale inverso nella "classe regina" per la prima volta nel 120° tentativo sabato scorso a Phillip Island.

Le sensazioni sono diverse ora? "Vedremo in pista", ha risposto il due volte campione del mondo della Moto2 a Buriram giovedì. "Ma in ogni caso mi ha dato una bella sensazione per molti giorni", ha aggiunto con un sorriso. "Molte persone mi chiedono se penso che possa essere scattato. Non lo so, lo vedremo nel corso del weekend. Ma almeno mi dà fiducia e sono meno stressato perché ho raggiunto un obiettivo importante. Forse ora potrò godermi ancora di più la gara e dedicare del tempo alla messa a punto della moto con la squadra. Potrei stressarmi un po' meno se le sensazioni non sono immediatamente quelle che vorrei".

Il pilota del Pramac Ducati, quarto nel piovoso GP di Thailandia dello scorso anno, afferma che non cambierà il suo modo di lavorare o di affrontare il weekend di gara. "Spero che sia un buon Gran Premio. L'anno scorso sono stato abbastanza veloce sull'asciutto nelle sessioni di prova. Questo mi motiva e spero di poter continuare con questo ritmo grazie all'Australia. Come ho già detto: Bezzecchi, Pecco e Martin sono quelli che usano molto bene la moto quando si sentono bene. Mi piacerebbe fare questo piccolo passo - perché è un passo piuttosto piccolo, ma è un passo - per essere ancora più veloce nelle ultime gare e concludere il capitolo Ducati nel miglior modo possibile", ha aggiunto il veterano 33enne, che come è noto passerà alla Honda per i prossimi due anni.

Averottenuto la tanto attesa e spesso solo sfiorata vittoria, nella quinta ultima gara del GP come pilota Ducati, non rende più difficile l'addio al marchio attualmente più vincente e di riferimento della categoria. "Credo che ora sarà ancora più facile", ha commentato il francese. "È un nuovo capitolo e mi rendo conto che vedo ancora molte cose che faccio e che fanno gli altri, imparo da questo. Chiaramente questa sarà un'esperienza utile per i prossimi due anni".

Come si colloca la vittoria in MotoGP per il vincitore del titolo 2015 e 2016 della Moto2 e per il 16 volte vincitore di un GP nelle classi minori? Zarco ha riflettuto un attimo e poi ha rivelato: "Forse è davvero come vincere il titolo per la prima volta. Quella sensazione che ti fa dire a te stesso: 'È fatta! E adesso?". E poi trovi il modo di esibirti e di provare a vincere di nuovo". Questa vittoria è stata simile al primo titolo, perché ho aspettato il primo titolo per molte gare. Fin da piccolo vuoi essere un campione del mondo, e poi a 25 anni sei un campione del mondo. È una lunga strada, una lunga attesa. E fino a questa vittoria, erano 120 gare di MotoGP... La sensazione è stata simile a quella del primo titolo, ma non sono esploso di gioia, è stato più come prendere un respiro: 'Sì, è fatta'".

Zarco non pensa che i suoi rivali lo vedano in modo diverso dopo il successo al debutto in MotoGP. "No, non credo", ha detto. "Sono stato molto felice di vedere molti piloti che si congratulavano con me. E ho capito dai loro occhi che era una cosa seria. Erano felici per me, è stato molto bello. Mi dà una bella sensazione. È così per molti corridori, ci rispettiamo tutti. Sapevano che potevo essere veloce. A volte è difficile trovare quel qualcosa in più. Ma no, non credo che quello che pensano di me cambierà".

Risultati gara MotoGP, Phillip Island (21/10):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.