Johann Zarco, vencedor do MotoGP: "Como o primeiro título".

Na sua sétima época de MotoGP e no seu quinto Grande Prémio com a Ducati, Johann Zarco (33) quebrou o feitiço do eterno vice-campeão em Phillip Island. O alívio ainda é claramente visível no seu rosto em Buriram.

Pela primeira vez, Johann Zarco vai para um fim de semana de corrida como vencedor de MotoGP, depois de ter tido a oportunidade de executar a cambalhota invertida do vencedor na "classe rainha" pela primeira vez na 120ª tentativa no passado sábado em Phillip Island.

A sensação é diferente agora? "Veremos na pista", respondeu o bicampeão mundial de Moto2 em Buriram, na quinta-feira. "Mas, de qualquer forma, deu-me uma sensação agradável durante muitos dias", acrescentou com um sorriso. "Muitas pessoas perguntam-me se acho que pode ter dado certo. Não sei, veremos ao longo do fim de semana. Mas, pelo menos, dá-me uma boa confiança e estou menos stressado, porque se conseguiu algo importante. Talvez agora possa desfrutar ainda mais e dedicar algum tempo a preparar melhor a moto com a equipa. Posso stressar-me um pouco menos se a sensação não for imediatamente a que eu quero."

O piloto da Pramac Ducati, quarto no chuvoso GP da Tailândia do ano passado, diz que não vai mudar a forma como trabalha ou aborda o fim de semana de corrida. "Espero que seja um bom Grande Prémio. No ano passado fui bastante rápido no seco nas sessões de treinos. Isso motiva-me e espero que com o extra da Austrália possa continuar com esse ritmo. Como já disse anteriormente: Bezzecchi, Pecco e Martin são os que usam a mota muito bem quando se sentem bem. Adoraria dar este pequeno passo - porque é um passo bastante pequeno, mas é um passo - para ser ainda mais rápido nas últimas corridas e terminar este capítulo da Ducati da melhor forma possível," acrescentou o veterano de 33 anos, que é conhecido por se mudar para a Honda nos próximos dois anos.

O facto deter alcançado a tão esperada e muitas vezes falhada vitória, na quinta última corrida de GP como piloto da Ducati, não torna mais difícil a despedida da marca de maior sucesso e referência da classe. "Acho que agora vai ser ainda mais fácil", contrapôs o francês. "É um novo capítulo e apercebo-me que ainda vejo muitas coisas que eu faço e que os outros fazem, aprendo com isso. É claro que isto vai ser uma experiência útil para os próximos dois anos."

Como é que a vitória no MotoGP se compara à do vencedor do título de Moto2 de 2015 e 2016 e 16 vezes vencedor de GP das classes mais pequenas? Zarco teve de pensar por um momento e depois revelou: "Talvez seja mesmo como ganhar o título pela primeira vez. Aquela sensação de que dizemos a nós próprios: "Está feito! O que é que se segue? E depois arranja-se maneira de atuar e tentar ganhar outra vez. Esta vitória foi semelhante ao primeiro título, porque esperei pelo primeiro título durante muitas e longas corridas. Desde muito jovem que se quer ser campeão do mundo - e depois, aos 25 anos, é-se campeão do mundo. É um longo caminho, uma longa espera. E até esta vitória, foram 120 corridas de MotoGP... A sensação foi semelhante à do primeiro título, mas não explodi de alegria, foi mais como respirar: 'Sim, está feito'."

Zarco não acha que os seus rivais o vejam de forma diferente agora, depois do sucesso da sua estreia no MotoGP. "Não, não penso assim tanto", ele acenou. "Fiquei muito contente por ver muitos pilotos a darem-me os parabéns. E eu podia ver pelos olhos deles que era sério. Estavam felizes por mim, isso foi muito bom. Isso dá-me uma boa sensação. É assim com muitos dos pilotos, respeitamo-nos todos uns aos outros. Eles sabiam que eu podia ser rápido. Por vezes, é difícil encontrar esse extra. Mas não, não acho que o que eles pensam de mim vá mudar."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.