Pol Espargaró: "Tenemos que ser más listos y mejores".

Pol Espargaró ha sumado un total de sólo cuatro puntos en los seis últimos Grandes Premios. Se quedó sin puntuar en los sprints y consiguió el 13º puesto en India el domingo y el 15º en Japón. Su compañero de equipo en el GASGAS-Tech3 Augusto Fernández ha sumado 17 puntos en este periodo, incluyendo el GP de Catalunya. A excepción del 7º puesto en Motegi, el Campeón del Mundo de Moto2 tampoco ha logrado ningún éxito destacado.

"No estuve aquí el año pasado, así que mi última aparición en Buriram fue hace cuatro años", ha descrito Pol Espargaró. "Si miro la previsión meteorológica, podemos tener pista mojada en todas las sesiones de este fin de semana. Así que es bueno saber que nuestra moto se comporta muy bien en mojado, ya lo sentí la última vez en el warm-up en mojado de Australia, cuando acabé octavo. Las cuatro motos del Pierer Mobility Group terminaron entre los 8 primeros. No ha estado nada mal. Además, Miguel ganó aquí el año pasado con la KTM bajo una intensa lluvia el domingo".

"No está bien decir eso. Pero si llueve, no será un gran problema para nosotros", añadió el español de 32 años. "Nos divertiremos aquí en mojado".

Pol Espargaró, que consiguió seis podios y dos poles con la KTM de 2017 a 2020, pasará a desempeñar el papel de piloto de pruebas y reserva con el Piererer Group en 2024. La escuadra Pierer puede reclamar seis wildcards, dos podrían acabar con Pedrosa, cuatro con Pol Espargaró.

"El viernes debería hacer el peor tiempo aquí, así que será complicado entrar en el top-10 en la clasificación de la tarde", dice Pol. "Pero pase lo que pase, tenemos que ser, más rápidos, más listos y mejores que los demás".

"He disputado ocho Grandes Premios desde que volví a Inglaterra, y en Australia fui quinto el viernes, y luego undécimo en la Q2. Muy a menudo desde Silverstone me he quedado fuera de la Q2 por fracciones de segundo. Deshakb hiffe, creo que mañana también podremos dar una buena batalla".

Estamos viviendo el quinto Gran Premio en el extranjero desde mediados de septiembre en Misano, sólo ha habido dos fines de semana libres desde el GP de San Marino el 10 de septiembre. Y con Sepang, Doha y Valencia, sigue otro "triple cabezazo" inmediatamente después del 12 de noviembre. ¿Cómo afronta el piloto del GASGAS-Tech3 estas tensiones después de sus graves lesiones?

"Sí, sobre todo en condiciones de calor extremo tengo problemas. Normalmente los músculos se hinchan con el calor, se vuelven más perezosos. En mi caso, la situación se agrava por el hecho de que tengo un mal funcionamiento en mi cuerpo desde la caída de Portugal a finales de marzo; algunos nervios activan ciertos músculos en el momento equivocado. Los músculos no se recuperan muy rápidamente, sobre todo en el lado izquierdo de mi cuerpo. Algunos músculos empiezan a dolerme. Estoy tenso, el hombro izquierdo está más alto que el derecho... Esto es claramente visible y está causado por el cuello y el omóplato. El calor aumenta estos problemas. Fue mucho mejor en Phillip Island; allí no sentí ninguna fatiga. Por eso no me importa que llueva aquí; sólo puede ser útil para mis músculos. Con temperaturas normales puedo controlar la moto perfectamente. Con el calor, llego al límite un poco antes que los demás en estos momentos. Aún necesito algo de tiempo para ser al menos tan fuerte como en el pasado, incluso con mal calor".

Resultado carrera MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn en 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg.

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 39 carreras:

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 552 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.