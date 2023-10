Pol Espargaró : "Nous devons être plus intelligents et meilleurs".

Pol Espargaró a révélé aujourd'hui à Buriram pourquoi il espérait de la pluie et des températures plus basses. "j'ai un dysfonctionnement dans mon corps depuis ma chute à Portimão", a soupiré le pilote GASGAS-Tech3.

Pol Espargaró n'a marqué que quatre points au total lors des six derniers Grand Prix. Il n'a tout de même pas marqué de points lors des sprints et s'est assuré la 13e place en Inde dimanche et la 15e place au Japon. Son coéquipier de GASGAS-Tech3, Augusto Fernández, a tout de même empoché 17 points durant cette période, y compris le GP de Catalogne. A l'exception d'une 7e place à Motegi, le champion du monde Moto2 n'a pas non plus connu de succès fulgurants.

"Je n'étais pas ici l'année dernière, donc ma dernière apparition à Buriram remonte à quatre ans", a décrit Pol Espargaró, "si je me fie aux prévisions météo, nous pouvons avoir une piste mouillée à chaque session du week-end. Il est donc bon de savoir que notre moto se comporte très bien sur le mouillé, comme je l'ai ressenti récemment lors du warm-up humide en Australie, où j'ai terminé huitième. Les quatre motos du groupe Pierer-Mobility se sont classées dans le top 8. Ce n'était pas mal. De plus, Miguel a gagné ici l'année dernière avec la KTM sous une forte pluie le dimanche".

"Ce n'est pas beau à dire. Mais s'il pleut, ce ne sera pas un gros problème pour nous", a ajouté l'Espagnol de 32 ans. "Nous aurons notre plaisir ici sur le mouillé".

Pol Espargaró, qui a décroché six podiums et deux pole positions sur KTM de 2017 à 2020, sera pilote d'essai et de réserve chez Pierer en 2024. L'équipe Pierer peut se prévaloir de six wild cards, deux pourraient être attribuées à Pedrosa et quatre à Pol Espargaró.

"Vendredi, nous devrions avoir les pires conditions météorologiques ici, il sera donc difficile de se classer dans le top 10 lors des essais chronométrés de l'après-midi", explique Pol. "Mais quoi qu'il arrive, nous devrons être plus rapides, plus intelligents et meilleurs que les autres".

"J'ai disputé huit Grand Prix depuis mon retour en Angleterre, et en Australie, j'étais cinquième le vendredi, puis onzième en Q2. Très souvent depuis Silverstone, j'ai manqué la Q2 pour une fraction de seconde. Deshakb hiffe, je pense que nous serons également en mesure de livrer une bonne bataille demain".

Nous vivons maintenant le cinquième Grand Prix outre-Atlantique depuis la mi-septembre à Misano, il n'y a eu que deux week-ends de libre depuis le GP de San Marino du 10 septembre. Et avec Sepang, Doha et Valence, un "triple header" suivra immédiatement après le 12 novembre. Comment le pilote GASGAS-Tech3 supporte-t-il ces contraintes après ses graves blessures ?

"Oui, j'ai du mal, surtout dans des conditions extrêmement chaudes. Normalement, la chaleur fait gonfler la musculature, qui devient plus lourde. Dans mon cas, c'est encore plus difficile : depuis le crash du Portugal fin mars, j'ai un dysfonctionnement dans mon corps ; certains nerfs activent certains muscles au mauvais moment. Les muscles ne récupèrent alors pas très vite, surtout sur la moitié gauche de mon corps. Des douleurs apparaissent alors en partie. Je suis tendu, mon épaule gauche est plus haute que la droite... C'est clairement visible et cela provient du cou et de l'omoplate. La chaleur accentue ces problèmes. C'était beaucoup mieux à Phillip Island, où je n'ai pas ressenti de fatigue. C'est pourquoi cela ne me dérange pas ici qu'il pleuve ; pour mes muscles, cela ne peut être que bénéfique. Par des températures normales, je peux parfaitement piloter ma moto. Par temps chaud, j'atteins la limite un peu plus tôt que les autres. J'ai encore besoin d'un peu de temps pour être au moins aussi fort que par le passé, même par forte chaleur".

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.