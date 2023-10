Pol Espargaró: "Dobbiamo essere più intelligenti e migliori".

Pol Espargaró ha ottenuto un totale di soli quattro punti negli ultimi sei Gran Premi. Rimasto senza punti nelle volate, ha ottenuto il 13° posto in India domenica e il 15° in Giappone. Il compagno di squadra di GASGAS-Tech3 Augusto Fernández ha raccolto 17 punti in questo periodo, compreso il GP di Catalunya. Con l'eccezione del 7° posto a Motegi, anche il campione del mondo della Moto2 non ha ottenuto successi eclatanti.

"Non ero qui l'anno scorso, quindi la mia ultima apparizione a Buriram risale a quattro anni fa", ha descritto Pol Espargaró, "Se guardo le previsioni meteo, questo fine settimana potremmo avere una pista bagnata in ogni sessione. È quindi positivo sapere che la nostra moto si comporta molto bene sul bagnato, come ho potuto constatare l'ultima volta nel warm-up sul bagnato in Australia, quando ho concluso all'ottavo posto". Tutte e quattro le moto del Pierer Mobility Group si sono classificate tra le prime otto. Non è stato male. Inoltre, Miguel ha vinto qui l'anno scorso con la KTM sotto la pioggia battente di domenica".

"Non è bello dirlo. Ma se piove, non sarà un grosso problema per noi", ha aggiunto il 32enne spagnolo. "Ci divertiremo qui sul bagnato".

Pol Espargaró, che ha conquistato sei podi e due pole position con la KTM dal 2017 al 2020, assumerà il ruolo di pilota collaudatore e di riserva con il Gruppo Pierer nel 2024. La squadra di Pierer potrebbe richiedere sei wildcard, due potrebbero finire a Pedrosa, quattro a Pol Espargaró.

"Venerdì dovrebbe esserci il tempo peggiore qui, quindi sarà difficile entrare nella top-10 nelle qualifiche del pomeriggio", dice Pol. "Ma qualunque cosa accada, dobbiamo essere più veloci, più intelligenti e migliori degli altri".

"Ho disputato otto Gran Premi da quando sono tornato in Inghilterra, e in Australia sono stato quinto il venerdì, poi undicesimo nella Q2. Molto spesso da Silverstone in poi ho mancato la Q2 per frazioni di secondo. Deshakb hiffe, sono convinto che riusciremo a dare battaglia anche domani".

A Misano stiamo vivendo il quinto Gran Premio d'oltreoceano da metà settembre, ci sono stati solo due weekend liberi dopo il GP di San Marino del 10 settembre. E con Sepang, Doha e Valencia, un'altra "tripletta" seguirà subito dopo il 12 novembre. Come affronta il pilota del GASGAS-Tech3 queste sollecitazioni dopo il grave infortunio?

"Sì, soprattutto in condizioni di caldo estremo ho dei problemi. Normalmente i muscoli si gonfiano con il caldo, diventano più lenti. Nel mio caso, la situazione è aggravata dal fatto che ho avuto un malfunzionamento del mio corpo dopo l'incidente in Portogallo alla fine di marzo; alcuni nervi attivano certi muscoli nel momento sbagliato. I muscoli non si riprendono molto velocemente, soprattutto sul lato sinistro del corpo. Alcuni muscoli iniziano a farmi male. Sono teso, la spalla sinistra è più alta di quella destra... Questo è chiaramente visibile ed è causato dal collo e dalla scapola. Il caldo aumenta questi problemi. A Phillip Island è andata molto meglio, non ho sentito alcun affaticamento. Per questo non mi dispiace che qui piova: può solo essere utile per i miei muscoli. A temperature normali riesco a controllare perfettamente la moto. Con il caldo, invece, arrivo al limite un po' prima degli altri. Ho ancora bisogno di un po' di tempo per essere forte come in passato, anche con il brutto tempo".

Risultati gara MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.