Pol Espargaró: "Temos de ser mais inteligentes e melhores".

Pol Espargaró somou um total de apenas quatro pontos nos últimos seis Grandes Prémios. O seu companheiro de equipa na GASGAS-Tech3, Augusto Fernández, somou 17 pontos neste período, incluindo o GP da Catalunha. Com exceção do 7º lugar em Motegi, o Campeão do Mundo de Moto2 também não alcançou nenhum sucesso inovador.

"Não estive aqui no ano passado, pelo que a minha última presença em Buriram foi há quatro anos," descreveu Pol Espargaró. "Se olhar para a previsão do tempo, podemos ter pista molhada em todas as sessões deste fim de semana. Por isso, é bom saber que a nossa moto tem um bom desempenho em piso molhado. Senti isso da última vez no warm-up em piso molhado na Austrália, quando terminei em oitavo. As quatro motas do Pierer Mobility Group terminaram entre os 8 primeiros. Não foi mau. Além disso, o Miguel venceu aqui no ano passado com a KTM, sob chuva intensa no domingo."

"Não é bonito dizer isso. Mas se chover, não será um grande problema para nós", acrescentou o espanhol de 32 anos. "Vamos divertir-nos aqui no molhado."

Pol Espargaró, que conquistou seis pódios e duas pole positions com a KTM de 2017 a 2020, assumirá o papel de piloto de testes e reserva do Grupo Pierer em 2024. A equipa Pierer pode reclamar seis wildcards, dois dos quais para Pedrosa e quatro para Pol Espargaró.

"Na sexta-feira devemos ter o pior tempo aqui, por isso vai ser complicado ficar entre os 10 primeiros na qualificação da tarde", diz Pol. "Mas aconteça o que acontecer, temos de ser mais rápidos, mais inteligentes e melhores do que os outros."

"Participei em oito Grandes Prémios desde que regressei a Inglaterra e, na Austrália, fui quinto na sexta-feira e depois décimo primeiro na Q2. Muitas vezes, desde Silverstone, falhei a Q2 por fracções de segundo. Deshakb hiffe, espero que amanhã também consigamos dar uma boa luta".

Estamos agora a viver o quinto Grande Prémio no estrangeiro desde meados de setembro em Misano, tendo havido apenas dois fins-de-semana livres desde o GP de San Marino a 10 de setembro. E com Sepang, Doha e Valência, segue-se outro "triplo cabeçalho" imediatamente após 12 de novembro. Como é que o piloto da GASGAS-Tech3 lida com este stress após as graves lesões?

"Sim, especialmente nas condições de calor extremo, tenho problemas. Normalmente, os músculos incham com o calor, tornam-se mais lentos. No meu caso, a situação é agravada pelo facto de ter um mau funcionamento do meu corpo desde o acidente de Portugal no final de março; alguns nervos activam certos músculos na altura errada. Os músculos não recuperam muito rapidamente, sobretudo no lado esquerdo do meu corpo. Alguns músculos começam a doer-me. Estou tenso, o ombro esquerdo está mais alto do que o direito... Isto é bem visível e é causado pelo pescoço e pela omoplata. O calor aumenta estes problemas. Foi muito melhor em Phillip Island; não senti qualquer fadiga lá. É por isso que não me importo que chova aqui; só pode ser útil para os meus músculos. Em temperaturas normais consigo controlar a minha mota na perfeição. Com o calor, chego ao limite um pouco mais cedo do que os outros neste momento. Ainda preciso de algum tempo para ser pelo menos tão forte como no passado, mesmo com calor."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.