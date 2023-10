Fabio Di Giannantonio: "En dos semanas sabremos más

Tras su primer podio de MotoGP en Phillip Island, Fabio Di Giannantonio anunció eufórico que vería la carrera 50 veces. "Puede que no hayan sido 50, pero ya eran 49", se reía el jueves en Buriram. "No, sinceramente, en cuanto volvimos al piso con el equipo, dije inmediatamente: 'Chicos, ahora vamos a ver la carrera'. Y ellos seguían en plan: 'Venga, que el fin de semana acaba de terminar'. Pero no, insistí".

"Disfruté muchísimo", seguía diciendo efusivamente "Diggia" días después. "Cuando te ves ahí arriba, seguro que te sientes orgulloso. También es un momento para ver lo que hicimos bien y lo que fue un poco peor, y lo que podemos mejorar para el futuro. Al final somos profesionales, siempre tenemos que analizar e intentar hacerlo mejor para el futuro. Pero sin duda fue un buen momento para nosotros".

¿Qué ha aprendido Roman, de 25 años, de los ases de la lucha por el podio? "Se aprende mucho. Zarco, por ejemplo, hizo un trabajo perfecto en Phillip Island y se mantuvo muy tranquilo, parecido a Pecco, pero Zarco fue un poco mejor y ganó. Gestionó muy bien el neumático trasero. Siempre ha sido muy bueno trabajando con la parte trasera de la moto. En términos de tracción y salida de curva, es uno de los mejores o quizás el mejor piloto de Ducati", sostuvo el piloto de Gresini Ducati. "Estaba muy contento de estar ahí, quería demostrar mucho y he apretado mucho al principio. Al final me quedaba un poco menos en comparación con ellos. Estar detrás de ellos y ver cómo trabajan con el cuerpo sobre la moto, cómo utilizan la moto y luego también ver la carrera desde fuera, me ha permitido entender muchas cosas".

Es cierto que todo vuelve a empezar de cero en el GP de Tailandia, como coinciden Diggia y compañía. Zarco, en particular, todavía siente claramente el alivio tras su primera victoria en la categoría de MotoGP. "Me lo puedo imaginar, ha esperado mucho tiempo esta victoria, eso también puede ser una carga. Pero para mí no es así, para mí el podio es simplemente un objetivo cumplido", describió Di Giannantonio. "Sin duda es un momento y un recuerdo que me enorgullece. Pero también lo veo como un paso y algo en lo que seguir trabajando para el futuro. No es un logro final ni me quito un peso de encima. Acabamos de hacerlo, ahora lo entendemos y analizamos, y tenemos que trabajar para conseguir más".

Su mánager, Diego Tavano, también tiene trabajo por hacer pensando en 2024. Diggia bromeó al margen del GP de Australia diciendo que hasta ahora sólo había recibido una oferta del bar. Mientras tanto, hay rumores de que sus posibilidades en el Repsol Honda están aumentando.

Sin embargo, cuando se le preguntó por la evolución desde su podio del pasado sábado, el italiano aseguró el jueves en Buriram: "De momento hay más desarrollo, sinceramente. Creo que sabremos más en las próximas dos semanas".

Un tercer puesto en la tarjeta de visita debería ayudar a ello. "Eso espero", sonrió Di Giannantonio. "Si tu mánager tiene que presentarte en algún sitio, sin duda es mejor con un puesto en el podio. Así que estoy intentando ayudarle todo lo que puedo para que me ayude a encontrar un buen sitio para el año que viene."

Resultado carrera MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn en 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg.

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 39 carreras:

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 552 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.