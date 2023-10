Fabio Di Giannantonio : Nous en saurons plus dans deux semaines

Après son premier podium en MotoGP à Phillip Island, Fabio Di Giannantonio avait annoncé dans l'euphorie qu'il regarderait la course 50 fois. "Ce n'était peut-être pas 50, mais déjà 49", a-t-il déclaré en riant jeudi à Buriram. "Non, honnêtement, dès que nous sommes rentrés à l'appartement avec l'équipe, j'ai tout de suite dit : 'Les gars, maintenant nous allons regarder la course'. Et ils ont ajouté : 'Allez, le week-end vient de se terminer'. Mais non, j'ai insisté".

"J'ai tellement aimé ça", s'exclamait encore "Diggia" quelques jours plus tard. "Quand tu te vois devant, c'est sûr que ça te rend fier. C'est aussi un moment pour voir ce que nous avons bien fait et ce qui était un peu moins bien - et ce que nous pouvons améliorer pour l'avenir. Au final, nous sommes des professionnels, nous devons toujours analyser et essayer d'améliorer les choses pour l'avenir. Mais c'était certainement un beau moment pour nous".

Qu'est-ce que le Romain de 25 ans a appris des meilleurs as dans la lutte pour le podium ? "On apprend tellement de choses. Zarco, par exemple, a fait le travail parfait à Phillip Island et est resté super calme - un peu comme Pecco, mais Zarco était un peu meilleur et a gagné. Il a fait un super bon travail de gestion du pneu arrière. Il a toujours été très bon pour travailler avec l'arrière de la moto. En termes de traction et de sortie de virage, il est l'un des meilleurs pilotes Ducati, voire le meilleur", a déclaré le pilote Gresini-Ducati. "J'étais tellement heureux d'être là, je voulais montrer beaucoup de choses et j'ai poussé fort au début. A la fin, il m'en restait un peu moins par rapport à eux. Mais être derrière eux et voir comment ils travaillent avec leur corps sur la moto, comment ils utilisent la moto et ensuite aussi regarder la course de l'extérieur, a permis de comprendre beaucoup de choses".

Au GP de Thaïlande, tout repart certes de zéro, comme le reconnaissent Diggia et consorts. Chez Zarco en particulier, le soulagement après la première victoire dans la catégorie MotoGP est encore clairement perceptible. "Je peux l'imaginer, il a attendu longtemps cette victoire, cela peut aussi être un poids. Mais pour moi, ce n'est pas le cas, le podium est simplement un objectif atteint", a expliqué Di Giannantonio. "C'est certainement un moment et un souvenir qui me rendent fier. Mais je le vois aussi comme une étape et quelque chose sur lequel il faut continuer à travailler pour l'avenir. Ce n'est pas une réalisation finale et ce n'est pas un poids qui m'a été enlevé des épaules. Nous l'avons simplement fait, nous le comprenons et l'analysons maintenant, et nous devons travailler pour obtenir plus".

Son manager Diego Tavano a également du travail en vue de 2024. En marge du GP d'Australie, Diggia plaisantait encore en disant qu'il n'avait pour l'instant qu'une offre de bar. Entre-temps, on entend dire que ses chances chez Repsol Honda augmentent.

Interrogé sur l'évolution de la situation depuis son podium de samedi dernier, l'Italien a toutefois assuré jeudi à Buriram : "Pour l'instant, il y a de l'évolution, très honnêtement. Je pense que nous en saurons plus dans les deux prochaines semaines".

Une troisième place sur sa carte de visite devrait l'y aider. "Je l'espère", a souri Di Giannantonio. "Si ton manager doit te présenter quelque part, une place sur le podium est certainement préférable. J'essaie donc de l'aider au maximum pour qu'il m'aide à trouver une bonne place pour l'année prochaine".

