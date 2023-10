Fabio Di Giannantonio: tra due settimane ne sapremo di più

Dopo il terzo posto in Australia, il pilota Gresini-Ducati Fabio Di Giannantonio si presenta al GP di Thailandia a Buriram con il morale alto, anche se il suo futuro in MotoGP non è ancora chiaro.

Dopo il suo primo podio nella MotoGP a Phillip Island, Fabio Di Giannantonio aveva annunciato nell'euforia che avrebbe guardato la gara 50 volte. "Non saranno state 50, ma erano già 49", ha riso giovedì a Buriram. "No, onestamente, appena siamo tornati in pianura con la squadra, ho subito detto: 'Ragazzi, ora guardiamo la gara'. E loro continuavano a dire: 'Dai, il weekend è appena finito'. Ma no, ho insistito".

"Mi sono divertito tantissimo", si sfogava ancora "Diggia" giorni dopo. "Quando ti vedi lassù, ti rende sicuramente orgoglioso. È anche un momento per vedere cosa abbiamo fatto bene e cosa è stato un po' peggio - e cosa possiamo migliorare per il futuro. Alla fine siamo professionisti, dobbiamo sempre analizzare e cercare di fare meglio per il futuro. Ma è stato sicuramente un bel momento per noi".

Che cosa ha imparato il 25enne romano dai migliori assi nella lotta per il podio? "Si imparano tante cose. Zarco, per esempio, ha fatto un lavoro perfetto a Phillip Island ed è rimasto super calmo - come Pecco, ma Zarco è stato un po' più bravo e ha vinto. Ha fatto un ottimo lavoro di gestione del pneumatico posteriore. È sempre stato molto bravo a lavorare con il posteriore della moto. In termini di trazione e di uscita di curva, è uno dei migliori o forse il miglior pilota Ducati", ha dichiarato il pilota della Gresini Ducati. "Ero molto contento di essere lì, volevo dimostrare molto e ho spinto molto all'inizio. Alla fine mi è rimasto un po' meno rispetto a loro. Stare dietro di loro e vedere come lavorano con il corpo sulla moto, come usano la moto e poi anche guardare la gara dall'esterno, ma mi ha permesso di capire molte cose".

È vero che nel GP di Thailandia tutto riparte da zero, come concordano Diggia e compagni. Zarco in particolare sente ancora chiaramente il sollievo dopo la sua prima vittoria nella classe MotoGP. "Posso immaginare che, avendo aspettato a lungo questa vittoria, questo possa essere un peso. Ma per me non è così, per me il podio è semplicemente un obiettivo raggiunto", ha descritto Di Giannantonio. "Sicuramente è un momento e un ricordo che mi rende orgoglioso. Ma lo vedo anche come un passo e qualcosa su cui continuare a lavorare per il futuro. Non è un risultato definitivo e non è un peso che mi sono tolto dalle spalle. L'abbiamo appena fatto, ora lo capiamo e lo analizziamo e dobbiamo lavorare per ottenere di più".

Anche il suo manager Diego Tavano ha del lavoro da fare in vista del 2024, e Diggia ha scherzato a margine del GP d'Australia dicendo che finora ha avuto solo un'offerta dal bar. Nel frattempo, si dice che le sue possibilità alla Repsol Honda stiano aumentando.

Tuttavia, alla domanda sugli sviluppi dopo il podio di sabato scorso, l'italiano ha assicurato giovedì a Buriram: "Al momento ci sono ulteriori sviluppi, onestamente. Penso che ne sapremo di più nelle prossime due settimane".

Un terzo posto sul biglietto da visita dovrebbe aiutare in tal senso. "Lo spero", ha sorriso Di Giannantonio. "Se il tuo manager deve presentarti da qualche parte, è sicuramente meglio con un podio. Quindi sto cercando di aiutarlo il più possibile, in modo che possa aiutarmi a trovare un buon posto per il prossimo anno".

Risultati gara MotoGP, Phillip Island (21/10):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.