Fabio Di Giannantonio: Dentro de duas semanas saberemos mais

Depois do seu primeiro pódio de MotoGP em Phillip Island, Fabio Di Giannantonio anunciou, na euforia, que iria ver a corrida 50 vezes. "Pode não ter sido 50, mas já foram 49", riu-se ele em Buriram na quinta-feira. "Não, sinceramente, assim que voltámos para o apartamento com a equipa, disse logo: 'Pessoal, agora vamos ver a corrida'. E eles continuaram a dizer: 'Vá lá, o fim de semana ainda agora acabou'. Mas não, eu insisti".

"Gostei tanto", "Diggia" ainda estava a falar dias depois. "Quando nos vemos lá em cima, ficamos orgulhosos, de certeza. É também um momento para ver o que fizemos bem e o que foi um pouco pior - e o que podemos melhorar para o futuro. No final, somos profissionais, temos sempre de analisar e tentar fazer melhor para o futuro. Mas foi um bom momento para nós, sem dúvida".

O que é que Roman, de 25 anos, aprendeu com os melhores ases na luta pelos lugares do pódio? "Aprende-se muito. Zarco, por exemplo, fez um trabalho perfeito em Phillip Island e manteve-se super calmo - semelhante a Pecco, mas Zarco foi um pouco melhor e ganhou. Ele fez um ótimo trabalho a gerir o pneu traseiro. Ele sempre foi muito bom a trabalhar com a traseira da mota. Em termos de tração e saída de curva, ele é um dos melhores ou talvez o melhor piloto da Ducati", afirmou o piloto da Gresini Ducati. "Estava muito feliz por estar lá, queria mostrar muito e esforcei-me muito no início. No final faltava-me um pouco menos em comparação com eles. Estar atrás deles e ver como trabalham com o corpo na moto, como utilizam a moto e depois também ver a corrida de fora, permitiu-me compreender muitas coisas."

É verdade que tudo começa do zero novamente no GP da Tailândia, como Diggia e companhia concordam. Zarco, em particular, ainda está claramente a sentir o alívio após a sua primeira vitória na classe de MotoGP. "Posso imaginar isso, ele esperou muito tempo por esta vitória, o que também pode ser um fardo. Mas para mim não é assim, para mim o pódio é simplesmente um objetivo alcançado", descreveu Di Giannantonio. "É, sem dúvida, um momento e uma recordação que me deixa orgulhoso. Mas também o vejo como um passo e algo para continuar a trabalhar no futuro. Não é uma conquista final e não é um peso que me sai dos ombros. Acabámos de o fazer, agora compreendemos e analisamos e temos de trabalhar para mais."

O seu treinador, Diego Tavano, também tem trabalho a fazer tendo em mente 2024, com Diggia a brincar à margem do GP da Austrália, dizendo que até agora só recebeu uma proposta do bar. Entretanto, há rumores de que as suas hipóteses na Repsol Honda estão a aumentar.

No entanto, quando questionado sobre os desenvolvimentos desde o seu pódio no sábado passado, o italiano garantiu em Buriram na quinta-feira: "Neste momento, há mais desenvolvimento, honestamente. Penso que saberemos mais nas próximas duas semanas".

Um terceiro lugar no cartão de visita deverá ajudar nesse sentido. "Espero que sim", sorriu Di Giannantonio. "Se o teu manager tiver de te apresentar em algum lado, será certamente melhor com um lugar no pódio. Por isso, estou a tentar ajudá-lo o mais possível para que ele me possa ajudar a encontrar um bom lugar para o próximo ano."

