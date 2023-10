Fabio Quartararo: "Esperemos que Rins esté completamente sano".

Fabio Quartararo llegó a Tailandia en décima posición en el Campeonato del Mundo. Jack Miller le aventaja en 10 puntos y Alex Márquez en 19. Tras los terceros puestos en los Grandes Premios de Japón e Indonesia, el francés sólo sumó dos puntos con el 14º puesto en Phillip Island. De acuerdo con la ley de la serie, ahora debería ser posible para la estrella de Yamaha subir de nuevo al podio en Buriram.

"De momento me encuentro muy bien, el tiempo es bueno", señaló Quartararo en el GP de Tailandia del jueves. "Esperemos que siga así todo el fin de semana. No creo en ello, pero espero que sí...". En cualquier caso, las previsiones anuncian un tiempo muy cambiante, con alternancia de chubascos y sol todos los días.

"Normalmente siempre he tenido un buen fin de semana y luego uno malo", reflexiona Fabio. "Ahora deberíamos conseguir otro buen resultado. En cualquier caso, tenemos que ser positivos. Para mí es importante entrar en la Q2 el viernes, porque necesitamos una buena posición de salida. Ese es mi principal objetivo. Siempre que hemos estado en una de las tres primeras filas de la parrilla, hemos hecho una gran carrera".

Fabio Quartararo se fue de vacío bajo la lluvia en el GP de Tailandia 2022. "Aquí tenemos un neumático trasero con una carcasa más blanda, esperemos que esta construcción nos venga bien", explicó el Campeón del Mundo de MotoGP 2021 y once veces ganador de MotoGP. "Si tenemos mucho agarre, eso nos ayudará. En Mandalika teníamos el mejor agarre y la carcasa más blanda. Si no recuerdo mal, el agarre es realmente excelente aquí también. Además, tenemos una carcasa más blanda, así que deberíamos hacerlo bien. Pero a diferencia de Mandalika, aquí tenemos tres rectas bastante largas, así que eso dificulta nuestra tarea".

El historial de Yamaha en Buriram: Viñales logró dos terceros puestos en 2018 y 2019, mientras que Quartararo fue segundo en 2019, saliendo desde la pole position en aquella ocasión.

Sobre la lucha por el mundial entre Bagnaia y Martín, "El Diablo" no quiere emitir juicios. "Esto no es asunto mío. Será entretenido; es todo lo que puedo decir al respecto. No quiero ponerme del lado de ningún equipo. Los dos pilotos están rindiendo muy bien, es un placer verlos. Esperemos que el mundial no se decida hasta Valencia".

Fabio está preocupado porque Alex Rins sigue sin pilotar cuatro meses y medio después de su fractura de tibia y peroné. ¿Está Fabio preocupado porque Alex Rins sigue sin estar en condiciones de competir cuatro meses y medio después de su fractura de peroné y posiblemente no será de mucha ayuda en los tests invernales de Yamaha? Y Yamaha ya no tiene equipo cliente.

"En primer lugar, tengo que decir que la salud es más importante que la moto", declaró Quartararo. "Así que le deseo que se cure al 100% de su lesión en la pierna. No sé exactamente la gravedad de la lesión de Alex. Ya hemos visto en el pasado que no tiene sentido volver demasiado pronto. Si Alex no puede participar en la prueba de Valencia a finales de noviembre, no será un gran contratiempo. Lo más importante para él y para Yamaha será que se recupere al 100%".

Resultado carrera MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn en 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg.

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9.283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins Honda 65. 18. Rins Honda 65. 19. Rins Honda 65. 20. Rins Honda 65. 21. Rins Honda 65. 22. Bagnaia, 366 puntos. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 552 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.