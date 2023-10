Fabio Quartararo : "J'espère que Rins se rétablira complètement".

Fabio Quartararo est arrivé en Thaïlande en dixième position du championnat du monde. Jack Miller me devance de 10 points et Alex Márquez de 19 points. Après avoir terminé troisième lors des Grand Prix du Japon et d'Indonésie, le Français n'a récolté que deux points en terminant 14e à Phillip Island. Selon la loi des séries, la star de Yamaha devrait à nouveau décrocher un podium à Buriram.

"Je me sens vraiment bien en ce moment, il fait beau", a déclaré Quartararo jeudi lors du GP de Thaïlande. "J'espère que cela va durer tout le week-end. Je n'y crois pas, mais je l'espère...". Les prévisions annoncent en tout cas un temps très changeant, il faut s'attendre chaque jour à une alternance d'averses et de soleil.

"D'habitude, j'ai toujours eu un bon week-end, puis un mauvais, ces derniers temps", ruminait Fabio. "Maintenant, nous devrions à nouveau obtenir un résultat de premier plan. Nous devons en tout cas rester positifs. Pour moi, il est important de passer en Q2 vendredi, car nous avons besoin d'une bonne place sur la grille. C'est mon objectif prioritaire. Chaque fois que nous avons été sur l'une des trois premières lignes de départ, nous avons fait une grande course".

Fabio Quartararo est reparti bredouille du GP de Thaïlande 2022 sous la pluie. "Nous avons ici un pneu arrière avec une carcasse plus tendre, espérons que cette construction nous convienne", a expliqué le champion du monde MotoGP 2021 et onze fois vainqueur en MotoGP. "Si nous avons beaucoup d'adhérence, cela nous aidera. À Mandalika, nous avions le meilleur grip et la carcasse la plus tendre. Si je me souviens bien, le grip est également excellent ici. De plus, nous avons une carcasse plus tendre, ce qui devrait nous permettre d'obtenir de bons résultats. Mais contrairement à Mandalika, nous avons ici trois lignes droites assez longues, ce qui rend notre tâche plus difficile".

Le bilan de Yamaha à Buriram : Viñales a réussi deux troisièmes places en 2018 et 2019, Quartararo a réussi à se classer deuxième en 2019. Il s'était alors élancé de la pole position.

Concernant la bataille pour le championnat du monde entre Bagnaia et Martin, "El Diablo" ne veut pas porter de jugement. "Ce n'est pas mon business. Ce sera divertissant ; c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Je ne veux pas prendre le parti de l'une ou l'autre équipe. Les deux pilotes montrent de très bonnes performances, c'est un plaisir de les regarder. Espérons que le championnat du monde ne se décidera qu'à Valence".

Fabio s'inquiète-t-il du fait que quatre mois et demi après sa blessure à la jambe, Alex Rins n'est toujours pas rétabli. Et le péroné n'est pas opérationnel et ne sera peut-être pas d'une grande aide lors des tests hivernaux de Yamaha ? Et il n'y a plus de team client chez Yamaha.

"Tout d'abord, je dois dire que la santé est plus importante que la moto", a constaté Quartararo. "C'est pourquoi je lui souhaite de guérir à 100 % de sa blessure à la jambe. Je ne sais pas exactement quelle est la gravité de la blessure d'Alex. Nous avons vu par le passé qu'il ne sert à rien de revenir trop tôt. Si Alex ne peut pas participer au test de Valence fin novembre, ce ne sera pas un revers massif. Le plus important pour lui et pour Yamaha sera qu'il se rétablisse à 100 %".

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.