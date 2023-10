Fabio Quartararo: "Speriamo che Rins sia completamente sano".

Fabio Quartararo si aspetta un risultato di primo piano in Thailandia "se entriamo subito in Q2". Ed è preoccupato per il recupero del suo futuro compagno di squadra Alex Rins.

Fabio Quartararo è arrivato in Thailandia al decimo posto nel Campionato del Mondo. Jack Miller è a 10 punti, Alex Márquez a 19 punti. Dopo i terzi posti nei Gran Premi di Giappone e Indonesia, il francese ha raccolto solo due punti con il 14° posto a Phillip Island. Secondo la legge della serie, ora dovrebbe essere possibile per la stella della Yamaha conquistare un altro podio a Buriram.

"Al momento mi sento molto bene, il tempo è bello", ha osservato Quartararo durante il GP di Thailandia di giovedì. "Speriamo che rimanga così per tutto il weekend. Non ci credo, ma ci spero...". In ogni caso, le previsioni annunciano un tempo molto variabile, con un'alternanza di rovesci e sole ogni giorno.

"Di solito ho sempre avuto un fine settimana buono e poi uno cattivo", ha riflettuto Fabio. "Ora dovremmo ottenere un altro risultato di rilievo. In ogni caso dobbiamo essere positivi. Per me è importante entrare in Q2 venerdì, perché abbiamo bisogno di una buona posizione di partenza. Questo è il mio obiettivo principale. Ogni volta che siamo stati su una delle prime tre file della griglia, abbiamo fatto una grande gara".

Fabio Quartararo è rimasto a bocca asciutta sotto la pioggia nel GP di Thailandia 2022. "Qui abbiamo un pneumatico posteriore con una carcassa più morbida, speriamo che questa costruzione sia adatta a noi", ha spiegato il Campione del Mondo MotoGP 2021 e undici volte vincitore della MotoGP. "Se avremo molto grip, questo ci aiuterà. A Mandalika avevamo il miglior grip e la carcassa più morbida. Se ricordo bene, anche qui il grip è davvero eccellente. Inoltre, abbiamo una carcassa più morbida, quindi dovremmo fare bene. Ma a differenza di Mandalika, qui abbiamo tre rettilinei piuttosto lunghi, e questo rende il nostro compito più difficile".

Il record Yamaha a Buriram: Viñales ha ottenuto due terzi posti nel 2018 e nel 2019, mentre Quartararo ha ottenuto il secondo posto nel 2019, partendo in quell'occasione dalla pole position.

Sulla lotta per il mondiale tra Bagnaia e Martin, "El Diablo" non vuole dare giudizi. "Non è una questione che mi riguarda. Sarà divertente, non posso dire altro. Non voglio schierarmi con nessuna squadra. Entrambi i piloti si stanno comportando molto bene, è un piacere guardarli. Speriamo che il mondiale si decida solo a Valencia".

Fabio è preoccupato perché Alex Rins non è ancora in sella quattro mesi e mezzo dopo la frattura di tibia e perone. Fabio è preoccupato perché Alex Rins non è ancora pronto per l'azione quattro mesi e mezzo dopo la frattura del perone e forse non sarà di grande aiuto nei test invernali della Yamaha? E la Yamaha non ha più un team clienti.

"Prima di tutto devo dire che la salute è più importante della moto", ha dichiarato Quartararo. "Quindi gli auguro di guarire al 100% dall'infortunio alla gamba. Non so esattamente quanto sia grave l'infortunio di Alex. Abbiamo visto in passato che non ha senso rientrare troppo presto. Se Alex non potrà partecipare ai test di Valencia a fine novembre, non sarà un grosso problema. La cosa più importante per lui e per la Yamaha sarà che torni in salute al 100%".

Risultati gara MotoGP, Phillip Island (21/10):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.