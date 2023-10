Fabio Quartararo: "Esperemos que Rins esteja completamente saudável".

Fabio Quartararo espera um resultado de topo na Tailândia "se entrarmos diretamente na Q2". E está preocupado com a recuperação do seu futuro colega de equipa Alex Rins.

Fabio Quartararo chegou à Tailândia em décimo lugar no Campeonato do Mundo. Jack Miller está 10 pontos à minha frente e Alex Márquez 19 pontos atrás dele. Depois dos terceiros lugares nos Grandes Prémios do Japão e da Indonésia, o francês somou apenas dois pontos com o 14º lugar em Phillip Island. De acordo com a lei da série, agora deve ser possível para a estrela da Yamaha conseguir outro lugar no pódio em Buriram.

"Neste momento sinto-me muito bem, o tempo está bom," observou Quartararo no GP da Tailândia de quinta-feira. "Espero que se mantenha assim durante todo o fim de semana. Não acredito nisso, mas espero que sim..." Em todo o caso, a previsão anuncia um tempo muito variável, com alternância de aguaceiros e sol todos os dias.

"Normalmente, tenho sempre um bom fim de semana e depois um mau fim de semana. "Agora devemos ter outro resultado de topo. De qualquer forma, temos de nos manter positivos. Para mim, é importante que consigamos entrar na Q2 na sexta-feira, porque precisamos de uma boa posição de partida. É esse o meu principal objetivo. Sempre que estivemos numa das três primeiras filas da grelha, fizemos uma grande corrida."

Fabio Quartararo não conseguiu nada com a chuva no GP da Tailândia de 2022. "Temos aqui um pneu traseiro com uma carcaça mais macia, espero que esta construção nos sirva", explicou o Campeão do Mundo de MotoGP de 2021 e onze vezes vencedor do MotoGP. "Se tivermos muita aderência, isso vai ajudar-nos. Em Mandalika tivemos a melhor aderência e a carcaça mais macia. Se bem me lembro, a aderência também é excelente aqui. Além disso, temos uma carcaça mais macia, pelo que devemos sair-nos bem. Mas, ao contrário de Mandalika, temos aqui três rectas bastante longas, o que torna a nossa tarefa mais difícil."

O registo da Yamaha em Buriram: Viñales conseguiu dois terceiros lugares em 2018 e 2019, enquanto Quartararo conseguiu o segundo lugar em 2019, partindo da pole position nessa ocasião.

Sobre a luta pelo campeonato mundial entre Bagnaia e Martin, "El Diablo" não quer fazer juízos de valor. "Isso não me diz respeito. Vai ser divertido, é tudo o que posso dizer. Não quero tomar partido por nenhuma equipa. Ambos os pilotos estão a ter um desempenho muito bom, é um prazer vê-los. Espero que o campeonato do mundo só se decida em Valência".

Fabio está preocupado porque Alex Rins ainda não está a correr quatro meses e meio após a fratura da tíbia e do perónio. Fabio está preocupado porque Alex Rins ainda não está apto para a ação quatro meses e meio após a fratura do perónio e possivelmente não será uma grande ajuda nos testes de inverno da Yamaha? E a Yamaha já não tem uma equipa cliente.

"Antes de mais, tenho de dizer que a saúde é mais importante do que a moto", afirmou Quartararo. "Por isso, desejo que ele cure a lesão na perna a 100 por cento. Não sei exatamente qual é a gravidade da lesão do Alex. Já vimos no passado que não vale a pena regressar demasiado cedo. Se o Alex não puder participar na prova de Valência no final de novembro, não será um grande revés. O mais importante para ele e para a Yamaha é que ele esteja 100% saudável."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.