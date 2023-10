Marc Márquez: "Atacar no significa un buen resultado".

El domingo de carrera en Buriram, habrán pasado exactamente 735 días desde la 59ª y última victoria de Marc Márquez en MotoGP hasta la fecha, en Misano el 24 de octubre de 2021. Podría Tailandia, donde el ocho veces campeón del mundo salió victorioso en 2018 y 2019, ofrecerle una de las mejores oportunidades para lograr un buen resultado en los cuatro Grandes Premios que le quedan como piloto oficial de Honda?

Marc respiró hondo y luego dijo: "No lo sé, no tengo una respuesta a eso. Pero sí, sobre el papel [las posibilidades son mejores] aquí en Buriram y en Valencia, pero en realidad ese habría sido el caso en Phillip Island, y allí no conseguimos un buen resultado. Veremos cómo va este fin de semana", se contuvo tras acabar 15º en Australia.

En cualquier caso, las condiciones del Circuito Internacional de Chang muestran similitudes con las del GP de la India en el Circuito de Buddh, donde Marc Márquez se cayó hace un mes cuando rodaba cuarto y su compañero Joan Mir mostró con diferencia su mejor rendimiento sobre la RC213V al ser quinto.

"Empezaremos más o menos con la base de la India", confirmó Márquez. "Es cierto, las pistas son un poco parecidas, pero sobre todo la carcasa del neumático trasero es la misma que en India. Es una carcasa con la que he tenido muchos problemas en el pasado, pero en India pude lidiar con ella. Joan está un poco mejor con ella, pero yo me siento mejor con la tripa estándar. Vamos a ver, entonces en la FP1 entiendes enseguida si tienes un buen ritmo o necesitas cambiar algo".

Según las previsiones actuales, no se puede descartar que llueva este fin de semana. ¿Sería mejor para el español de 30 años? "Si está mojado, las posibilidades son mayores", aceptó Marc. "Sin embargo, este año he sido rápido en mojado, pero no he pilotado de buena manera. Es cierto que a veces soy rápido en mojado porque sé dónde frenar y abrir el acelerador, etcétera. Pero la moto no me da esa sensación, mientras que el año pasado las sensaciones eran muy buenas. Este año voy bien en mojado, pero las sensaciones no son buenas. Por eso tuvimos grandes problemas con la lluvia en Silverstone, por ejemplo".

¿Qué le falta en comparación con el año pasado? "El feeling", afirmó sobriamente la superestrella de MotoGP en la gira de despedida de Honda. "No puedo destacar un punto. Falta feeling y es difícil entender el límite de la moto. A veces te caes sin avisar. Eso luego te lleva a tener menos confianza y menos buenas sensaciones".

Sin embargo, Marc Márquez también había apretado en Phillip Island y volvería a hacerlo. Sin embargo, el seis veces campeón de MotoGP también matizó de inmediato: "Atacar no significa automáticamente un buen resultado. Significa intentar empujar desde el principio con una buena mentalidad. Entonces veremos si podemos empezar bien y mantenernos en el top-10. Eso sería suficiente". Eso sería suficiente".

Resultado carrera MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn en 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg.

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins Honda 65. 18. Rins Honda 65. 19. Rins Honda 65. 20. Rins Honda 65. 21. Rins Honda 65. 22. Bagnaia, 366 puntos. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 552 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.