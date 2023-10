Marc Márquez : "Une attaque ne signifie pas un bon résultat".

D'ici le dimanche de course à Buriram, 735 jours exactement se seront écoulés depuis la 59e et dernière victoire de Marc Márquez en MotoGP, le 24 octobre 2021 à Misano. La Thaïlande, où l'octuple champion du monde s'est imposé en 2018 et 2019, offrira-t-elle peut-être au pilote une des meilleures chances de réaliser un bon résultat lors des quatre Grands Prix qu'il lui reste à disputer en tant que pilote officiel Honda ?

Marc a pris une profonde inspiration avant de répondre : "Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cette question. Mais oui, sur le papier, ici à Buriram et à Valence [les chances sont meilleures], mais cela aurait aussi été le cas à Phillip Island - et là, nous n'avons pas obtenu de bon résultat. Nous verrons comment cela se passera ce week-end", a-t-il déclaré après sa 15e place en Australie.

Les conditions sur le circuit international de Chang présentent en tout cas des similitudes avec le GP d'Inde sur le circuit de Buddh, où Marc Márquez avait chuté il y a un mois alors qu'il était quatrième et où son coéquipier Joan Mir avait réalisé de loin sa meilleure performance sur la RC213V en terminant cinquième.

"Nous allons plus ou moins commencer avec la base de l'Inde", a confirmé Márquez. "C'est vrai que les circuits se ressemblent un peu, mais surtout, la carcasse du pneu arrière est la même qu'en Inde. C'est une carcasse avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal par le passé, mais j'ai pu la gérer en Inde. Joan s'en sort un peu mieux, mais je me sens mieux avec la carcasse standard. On verra bien, on comprendra tout de suite en FP1 si on a un bon rythme ou si on doit changer quelque chose".

Selon les prévisions actuelles, la pluie n'est pas à exclure ce week-end. Est-ce que ce serait mieux pour l'Espagnol de 30 ans ? "Si c'est mouillé, les chances sont plus grandes", approuve Marc. "Cependant, même si j'ai été rapide sur le mouillé cette année, je n'ai pas roulé de la bonne manière. Il est vrai que je suis parfois rapide sur le mouillé parce que je sais où freiner, où accélérer, etc. Mais la moto ne me donne pas ce sentiment, alors que l'année dernière, il était encore très bon. Cette année, je roule correctement sur le mouillé, mais le feeling n'est pas bon. C'est pour cette raison que nous avons eu de gros problèmes sous la pluie à Silverstone, par exemple".

Que manque-t-il par rapport à l'année dernière ? "Le feeling", affirme sobrement la superstar du MotoGP en tournée d'adieu chez Honda. "Je ne peux pas mettre un point en avant. Le feeling manque et il est difficile de comprendre les limites de la moto. Parfois, tu tombes alors sans prévenir. Cela te conduit alors à avoir moins de confiance et moins de bonnes sensations".

Néanmoins, Marc Márquez a également poussé à Phillip Island et continuera à le faire. Le sextuple champion de MotoGP a toutefois immédiatement nuancé ses propos : "Attaquer ne signifie pas automatiquement un bon résultat. Il faut essayer de pousser dès le début avec une bonne mentalité. Nous verrons alors si nous pouvons bien commencer et nous maintenir dans le top 10. Ce serait suffisant".

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.