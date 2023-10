Marc Márquez: "L'attacco non significa un buon risultato".

Marc Márquez aspetta una vittoria in MotoGP da più di due anni. Nonostante i due successi di Buriram, il pilota Repsol Honda non si fa illusioni in vista del GP di Thailandia del 2023.

Domenica a Buriram saranno passati esattamente 735 giorni dalla 59ª e ultima vittoria di Marc Márquez nella MotoGP, ottenuta a Misano il 24 ottobre 2021. La Thailandia, dove l'otto volte campione del mondo ha vinto nel 2018 e nel 2019, potrebbe offrire una delle migliori possibilità di ottenere un buon risultato nei suoi quattro Gran Premi rimanenti come pilota ufficiale Honda?

Marc ha fatto un respiro profondo e poi ha detto: "Non lo so, non ho una risposta. Ma sì, sulla carta [le possibilità sono migliori] qui a Buriram e a Valencia, ma in realtà sarebbe stato lo stesso a Phillip Island - e lì non abbiamo ottenuto un buon risultato. Vedremo come andrà questo fine settimana", ha dichiarato dopo il 15° posto in Australia.

In ogni caso, le condizioni del Chang International Circuit presentano analogie con il GP d'India sul circuito di Buddh, dove un mese fa Marc Márquez è caduto mentre si trovava in quarta posizione e il suo compagno di squadra Joan Mir ha mostrato di gran lunga la sua migliore prestazione sulla RC213V in quinta posizione.

"Partiremo più o meno dalla base dell'India", ha confermato Márquez. "È vero, le piste sono un po' simili, ma soprattutto la carcassa del pneumatico posteriore è la stessa dell'India. È una carcassa con cui ho avuto molti problemi in passato, ma in India sono riuscito a gestirla. Joan va un po' meglio, ma io mi trovo meglio con il budello standard. Vediamo, nelle FP1 capisci subito se hai un buon passo o se devi cambiare qualcosa".

Secondo le attuali previsioni, non si può escludere la pioggia per questo fine settimana. Sarebbe meglio per il 30enne spagnolo? "Se è bagnato, le possibilità sono maggiori", ha concordato Marc. "Tuttavia, quest'anno sono stato veloce sul bagnato, ma non ho corso in modo ottimale. È vero che a volte sono veloce sul bagnato perché so dove frenare, aprire il gas e così via. Ma la moto non mi dà questa sensazione, mentre l'anno scorso il feeling era ancora molto buono. Quest'anno sono a posto sul bagnato, ma il feeling non è buono. Ecco perché abbiamo avuto grossi problemi sotto la pioggia a Silverstone, per esempio".

Cosa manca rispetto all'anno scorso? "Il feeling", afferma sobriamente la superstar della MotoGP nel tour d'addio della Honda. "Non posso individuare un solo punto. Manca il feeling ed è difficile capire il limite della moto. A volte si cade senza preavviso. Questo ti porta ad avere meno fiducia e meno sensazioni positive".

Tuttavia, Marc Márquez aveva spinto anche a Phillip Island e lo avrebbe fatto ancora. Tuttavia, il sei volte campione della MotoGP si è subito qualificato: "Attaccare non significa automaticamente ottenere un buon risultato. Significa cercare di spingere fin dall'inizio con una buona mentalità. Vedremo se riusciremo a partire bene e a rimanere nella top 10. Sarebbe sufficiente". Sarebbe sufficiente".

Risultati gara MotoGP, Phillip Island (21/10):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.