Marc Márquez: "O ataque não é sinónimo de um bom resultado".

Marc Márquez está à espera de uma vitória no MotoGP há mais de dois anos. Apesar dos seus dois sucessos em Buriram no passado, o piloto da Repsol Honda não tem ilusões em relação ao GP da Tailândia de 2023.

No domingo de corrida em Buriram, serão exatamente 735 dias desde a 59ª e última vitória de Marc Márquez no MotoGP até à data em Misano, a 24 de outubro de 2021. Poderá a Tailândia, onde o oito vezes campeão do mundo venceu em 2018 e 2019, oferecer uma das melhores hipóteses de um bom resultado nos quatro Grandes Prémios que lhe restam como piloto de fábrica da Honda?

Marc respirou fundo e depois disse: "Não sei, não tenho uma resposta para isso. Mas sim, no papel [as hipóteses são melhores] aqui em Buriram e em Valência, mas na verdade teria sido o caso em Phillip Island - e não conseguimos um bom resultado lá. Veremos como correm as coisas este fim de semana", disse depois de terminar em 15º na Austrália.

De qualquer forma, as condições no Circuito Internacional de Chang mostram semelhanças com o GP da Índia no Circuito de Buddh, onde Marc Márquez caiu há um mês quando estava em quarto lugar e o seu companheiro de equipa Joan Mir mostrou de longe o seu melhor desempenho na RC213V em quinto.

"Vamos começar mais ou menos com a base da Índia," confirmou Márquez. "É verdade que as pistas são um pouco semelhantes, mas acima de tudo a carcaça do pneu traseiro é a mesma que na Índia. É uma carcaça com a qual tive muitos problemas no passado, mas na Índia consegui lidar com ela. A Joana está um pouco melhor com ela, mas eu sinto-me melhor com a carcaça normal. Vamos ver, no FP1 percebemos logo se temos um bom ritmo ou se precisamos de mudar alguma coisa".

De acordo com as previsões actuais, a chuva não pode ser excluída este fim de semana. Isso seria melhor para o espanhol de 30 anos? "Se estiver molhado, as hipóteses são maiores", concordou Marc. "No entanto, este ano tenho sido rápido no molhado, mas não tenho andado bem. É verdade que, por vezes, sou rápido no molhado porque sei onde travar e abrir o acelerador, etc. Mas a mota não me dá essa sensação, ao passo que no ano passado a sensação ainda era muito boa. Este ano estou bem em piso molhado, mas a sensação não é boa. Foi por isso que tivemos grandes problemas com a chuva em Silverstone, por exemplo."

O que é que falta em comparação com o ano passado? "A sensação", afirmou sobriamente a estrela do MotoGP na digressão de despedida da Honda. "Não posso destacar um ponto. Falta a sensação e é difícil perceber o limite da mota. Por vezes, cai-se sem aviso. Isso leva-nos a ter menos confiança e uma sensação menos boa."

No entanto, Marc Márquez também se esforçou em Phillip Island e vai voltar a fazê-lo. No entanto, o hexacampeão de MotoGP também se classificou imediatamente: "Atacar não significa automaticamente um bom resultado. Significa tentar puxar desde o início com uma boa mentalidade. Depois veremos se conseguimos começar bem e mantermo-nos no top-10. Isso seria suficiente."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.