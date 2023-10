Pecco Bagnaia: "No es suficiente para estar tranquilos".

Con 27 puntos de ventaja y una buena dosis de confianza en sí mismo, el piloto oficial de Ducati Francesco "Pecco" Bagnaia afronta el GP de Tailandia en el Circuito Internacional de Chang. Pero aún no quiere pensar en el título.

Pecco Bagnaia ganó en Buriram en 2018 en su camino hacia el título de Moto2, el año pasado fue tercero en la lluviosa carrera de MotoGP. "Estoy feliz de estar aquí", mandó por delante en Buriram el jueves. "Este es uno de los circuitos en los que siempre he sido competitivo. Después de Japón, Mandalika y Australia - todas pistas donde mi rendimiento en vuelta rápida nunca fue tan fuerte - ahora estamos llegando a pistas que realmente me gustan. Aquí en Buriram hay muchas fases de frenada fuerte y curvas largas, el año pasado fui muy competitivo aquí".

Tras una semana de pausa, la lucha por el título dará paso al triplete decisivo con las citas de Sepang (12 de noviembre), Doha (19 de noviembre) y Valencia (26 de noviembre). Todos ellos circuitos que deberían sentar bien a Bagnaia y su Desmosedici.

"Ya veremos, porque es bueno para mí pero también para los otros pilotos de Ducati", sonreía el piloto oficial de Ducati Lenovo en la rueda de prensa previa al evento, refiriéndose a Jorge Martín y Marco Bezzecchi, sus compañeros de marca y primeros perseguidores en la clasificación del Campeonato del Mundo. "Jorge y Bez ya fueron muy competitivos aquí en Buriram y también en Malasia el año pasado. Veremos si tenemos alguna ventaja. Estoy bastante seguro de que esta pista de Buriram me ayudará mucho en comparación con Phillip Island. Aún así, siempre es difícil predecir un fin de semana. El primer objetivo será no estar en la Q1".

Porque eso le ocurrió al Campeón del Mundo dos veces seguidas en los dos últimos Grandes Premios. Ayudado por la caída en carrera de Martin en Mandalika y por su incorrecta elección de neumáticos el pasado sábado en la carrera del GP de Phillip Island, Bagnaia consiguió, no obstante, recuperar el liderato de la clasificación del Campeonato del Mundo y ampliarlo a 27 puntos.

Sin embargo, el italiano de 26 años no quiere pensar todavía en el título. "Tengo que empujar. Hay 37 puntos que ganar cada fin de semana, no hay tiempo para pensar en el Campeonato del Mundo", subraya. "Quiero seguir empujando para sentirme bien de cara a la carrera. No es el momento de tomárselo con calma de cara al Mundial. Es algo a tener en cuenta después de Qatar. Sólo después de Qatar podremos entender claramente la situación en el Campeonato del Mundo."

¿Espera Bagnaia un duelo final en Valencia como el del año pasado? "Es posible. Perdí muchos puntos con los errores que cometí, pero también tuve mala suerte. Pero en los dos últimos fines de semana de carreras, conseguí hacer un muy buen trabajo y ponerme de nuevo en cabeza. Pero 27 puntos no son suficientes para estar tranquilo. Sé muy bien lo difícil que es llegar a Valencia, pero sí, puede ser".

Resultado carrera MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn en 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg.

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9.283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 39 carreras:

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 552 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.