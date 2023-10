Pecco Bagnaia : "Pas assez pour être détendu".

C'est à Buriram que Pecco Bagnaia s'est imposé en 2018, en route vers le titre Moto2, et qu'il a terminé troisième l'an dernier lors d'une course MotoGP pluvieuse. "Je suis heureux d'être ici", a-t-il envoyé en avant jeudi à Buriram. "C'est l'un des circuits sur lesquels j'ai toujours été compétitif. Après le Japon, Mandalika et l'Australie - tous des circuits où ma performance sur un tour rapide n'a jamais été aussi forte - nous arrivons maintenant sur des circuits que j'aime vraiment. Ici à Buriram, il y a beaucoup de freinages violents et de longs virages, l'année dernière j'étais très compétitif ici".

Après une pause d'une semaine, la lutte pour le titre va connaître un triplé décisif avec les événements de Sepang (12 novembre), Doha (19 novembre) et Valence (26 novembre). Autant de circuits qui devraient convenir à Bagnaia et à sa Desmosedici.

"Nous verrons bien, car si c'est bon pour moi, c'est aussi bon pour les autres pilotes Ducati", a souri le pilote officiel Ducati Lenovo lors de la conférence de presse pré-événement en faisant référence à Jorge Martin et Marco Bezzecchi, ses collègues de marque et premiers poursuivants au classement du championnat du monde. "Jorge et Bez étaient déjà très compétitifs ici à Buriram, ainsi qu'en Malaisie l'an dernier. Nous verrons si nous aurons un avantage. Je suis presque sûr que ce circuit ici à Buriram m'aidera beaucoup par rapport à Phillip Island. Néanmoins, il est toujours difficile de prédire un week-end. Le premier objectif sera de ne pas être en Q1".

Car cela est arrivé deux fois de suite au champion du monde lors des deux derniers Grands Prix. Favorisé par la chute de Martin en course à Mandalika et par son mauvais choix de pneus samedi dernier lors du GP de Phillip Island, Bagnaia a néanmoins réussi à reprendre la tête du classement du championnat du monde et à la porter à 27 points.

Mais l'Italien de 26 ans ne veut pas encore penser au titre. "Je dois pousser. Il y a 37 points à prendre chaque week-end, il n'y a pas le temps de penser au championnat du monde", a-t-il souligné. "Je veux continuer à pousser pour me sentir bien pour la course. Ce n'est pas le moment d'être plus calme en ce qui concerne le championnat du monde. On pourra y réfléchir après le Qatar. Ce n'est qu'après le Qatar que nous pourrons comprendre clairement la situation au championnat du monde".

Bagnaia s'attend-il à une épreuve de force finale à Valence comme l'année dernière ? "C'est possible. J'ai laissé échapper beaucoup de points, avec les erreurs que j'ai commises, mais j'ai aussi été malchanceux. Mais lors des deux derniers week-ends de course, j'ai réussi à faire un très bon travail et à reprendre l'avantage. Mais 27 points, ce n'est pas suffisant pour être serein. Je sais très bien à quel point c'est difficile quand on arrive à Valence, mais oui, cela pourrait arriver".

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.