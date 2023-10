Pecco Bagnaia: "Non basta per essere rilassati".

Con 27 punti di vantaggio e una buona dose di fiducia in se stesso, il pilota ufficiale Ducati Francesco "Pecco" Bagnaia affronta il GP di Thailandia al Chang International Circuit. Ma non vuole ancora pensare al titolo.

Pecco Bagnaia ha vinto a Buriram nel 2018 conquistando il titolo della Moto2, mentre l'anno scorso è stato terzo nella piovosa gara della MotoGP. "Sono felice di essere qui", ha dichiarato giovedì a Buriram. "Questa è una delle piste in cui sono sempre stato competitivo. Dopo il Giappone, Mandalika e l'Australia - tutti tracciati in cui le mie prestazioni sul giro veloce non sono mai state così forti - ora stiamo arrivando su piste che mi piacciono molto. Qui a Buriram ci sono molte frenate brusche e curve lunghe, l'anno scorso ero molto competitivo".

Dopo una settimana di pausa, la lotta per il titolo si sposterà verso la tripletta decisiva con gli appuntamenti di Sepang (12 novembre), Doha (19 novembre) e Valencia (26 novembre). Tutte piste che dovrebbero essere adatte a Bagnaia e alla sua Desmosedici.

"Vedremo, perché è un bene per me ma anche per gli altri piloti Ducati", ha sorriso il pilota ufficiale Ducati Lenovo nella conferenza stampa pre-evento, riferendosi a Jorge Martin e Marco Bezzecchi, suoi compagni di marca e primi inseguitori nella classifica del Campionato del Mondo. "Jorge e Bez erano già molto competitivi qui a Buriram e anche in Malesia lo scorso anno. Vedremo se avremo un vantaggio. Sono abbastanza sicuro che la pista di Buriram mi aiuterà molto rispetto a quella di Phillip Island. Tuttavia, è sempre difficile prevedere un fine settimana. Il primo obiettivo sarà quello di non finire in Q1".

Perché al campione del mondo è successo due volte di seguito negli ultimi due Gran Premi. Complice l'incidente di gara di Martin a Mandalika e la scelta sbagliata degli pneumatici sabato scorso nel GP di Phillip Island, Bagnaia è riuscito comunque a riconquistare la testa della classifica del Campionato del Mondo, portandola a 27 punti.

Tuttavia, il 26enne italiano non vuole ancora pensare al titolo. "Devo spingere. Ci sono 37 punti da guadagnare ogni fine settimana, non c'è tempo per pensare al Campionato del Mondo", ha sottolineato. "Voglio continuare a spingere per sentirmi bene per la gara. Non è il momento di prendersela comoda in termini di Campionato del Mondo. È qualcosa da considerare dopo il Qatar. Solo dopo il Qatar saremo in grado di capire chiaramente la situazione del Campionato del Mondo".

Bagnaia si aspetta una finale a Valencia come l'anno scorso? "È possibile. Ho perso molti punti a causa degli errori commessi, ma sono stato anche sfortunato. Ma negli ultimi due weekend di gara sono riuscito a fare un ottimo lavoro e a tornare in testa. Ma 27 punti non sono sufficienti per essere rilassati. So bene quanto sia difficile andare a Valencia, ma sì, potrebbe essere così".

Risultati gara MotoGP, Phillip Island (21/10):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.