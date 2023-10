Pecco Bagnaia: "Não é suficiente para estar relaxado".

Com 27 pontos de vantagem e uma boa dose de auto-confiança, o piloto de fábrica da Ducati, Francesco "Pecco" Bagnaia, vai para o GP da Tailândia no Circuito Internacional de Chang. Mas ele ainda não quer pensar no título.

Pecco Bagnaia venceu em Buriram em 2018 no seu caminho para o título de Moto2, no ano passado foi terceiro na chuvosa corrida de MotoGP. "Estou feliz por estar aqui", disse ele na quinta-feira em Buriram. "Esta é uma das pistas onde sempre fui competitivo. Depois do Japão, Mandalika e Austrália - todas pistas onde o meu desempenho numa volta rápida nunca foi muito forte - agora estamos a chegar a pistas de que gosto muito. Aqui em Buriram há muitas fases de travagem bruscas e curvas longas, no ano passado fui muito competitivo aqui".

Depois de uma pausa de uma semana, a luta pelo título vai então passar para a tripla decisiva com eventos em Sepang (12 de novembro), Doha (19 de novembro) e Valência (26 de novembro). Todas as pistas que devem agradar a Bagnaia e à sua Desmosedici.

"Veremos, porque é bom para mim, mas também é bom para os outros pilotos da Ducati," sorriu o piloto de fábrica da Ducati Lenovo na conferência de imprensa antes do evento, referindo-se a Jorge Martin e Marco Bezzecchi, seus companheiros de marca e primeiros perseguidores na classificação do Campeonato do Mundo. "Jorge e Bez já foram muito competitivos aqui em Buriram e também na Malásia no ano passado. Vamos ver se temos alguma vantagem. Tenho a certeza de que esta pista aqui em Buriram vai ajudar-me muito em comparação com Phillip Island. Ainda assim, é sempre difícil prever um fim de semana. O primeiro objetivo será não ficar na Q1".

Porque isso aconteceu ao Campeão do Mundo duas vezes seguidas nos dois últimos Grandes Prémios. Ajudado pelo acidente de Martin na corrida em Mandalika e pela sua escolha incorrecta de pneus no sábado passado na corrida do GP de Phillip Island, Bagnaia conseguiu, no entanto, recuperar a liderança na classificação do Campeonato do Mundo e aumentá-la para 27 pontos.

No entanto, o italiano de 26 anos ainda não quer pensar no título. "Tenho de continuar a esforçar-me. Há 37 pontos a ganhar todos os fins-de-semana, não há tempo para pensar no Campeonato do Mundo", sublinhou. "Quero continuar a esforçar-me para me sentir bem para a corrida. Não é altura de ter calma em termos de Campeonato do Mundo. É algo a considerar depois do Qatar. Só depois do Qatar é que poderemos compreender claramente a situação do Campeonato do Mundo."

Bagnaia espera um confronto final em Valência como no ano passado? "É possível. Perdi muitos pontos com os erros que cometi, mas também tive azar. Mas nos dois últimos fins-de-semana de corrida, consegui fazer um bom trabalho e voltar à liderança. Mas 27 pontos não são suficientes para estarmos tranquilos. Sei muito bem como é difícil ir para Valência, mas sim, pode ser."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.