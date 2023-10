Jorge Martín: Lo que le mantiene vivo ahora

El arriesgado Jorge Martín, del equipo Prima Pramac, tiró por la borda su liderato en el Campeonato del Mundo hace quince días en Mandalika, el domingo 245 horas después de tomar el mando por primera vez con una caída. El pasado sábado, Zarco & Co. le sorprendieron tras 26 vueltas y cuatro - y le relegaron a la quinta plaza. Porque el neumático trasero blando se desintegró en sus componentes. Los rivales habían optado por el compuesto medio. Como resultado, la diferencia de puntos con Bagnaia creció de 18 a 27 puntos.

Pero el "Martinator" jugará sin duda un papel importante en Tailandia con su explosivo estilo de pilotaje: quiere recuperar tantos puntos como sea posible sobre el líder Bagnaia el sábado y el domingo. "Sí, los dos últimos fines de semana fueron un poco dolorosos. Pero fui rápido. Eso me hace seguir adelante. El año pasado terminé noveno bajo la lluvia. Estoy convencido de que puedo ser rápido aquí con la nueva GP23. Mi mentalidad no cambiará. Atacaré e intentaré ganar las dos carreras".

Martin tiró por la borda 25 puntos en Indonesia, y en Australia caer del primero al quinto le costó otros 14 puntos.

"Fue duro ver la carrera en la repetición después", comentó Martin. "Estaba convencido de que había elegido bien los neumáticos. Pero las cuatro últimas vueltas fueron una pesadilla. Intenté dar lo mejor de mí. Hice todo lo que pude para ir rápido y no chocar. Pero ahora no podemos cambiar el resultado. Tenemos la vista puesta en el próximo fin de semana".

Después de dos fracasos seguidos, ¿adoptarán Martin y su jefe de equipo Daniele Romagnoli un enfoque más conservador en la elección de neumáticos en el futuro? "A veces es difícil elegir cuando eres rápido con los dos compuestos. Me dijeron que el desgaste entre el blando y el medio era idéntico en Phillip Island. Por eso me decanté por el póquer. En realidad, no fue una apuesta para mí. Porque pensé que era la decisión correcta. Tuvimos una discusión al respecto: En el futuro llevaremos los mismos neumáticos que los rivales".

Martin se escapó unos días a Sydney después del GP de Australia, posando feliz delante de un muro blanco en el que estaba escrito con pintura roja: "SIN RIESGO, NO HAY HISTORIA".

"Eso fue en Bondi Beach. Vi todos estos muros con inscripciones y esta escritura. Pensé que encajaba conmigo, con mi mentalidad y mi forma de conducir. Pero desde luego no voy a correr riesgos excesivos este fin de semana, al menos no con la elección de neumáticos".