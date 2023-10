Jorge Martin : Ce qui le maintient en vie maintenant

Jorge Martin du team Prima Pramac, qui n'hésite pas à prendre des risques, a vu son avance au championnat du monde s'envoler il y a deux semaines à Mandalika, dimanche 245 heures après l'avoir prise pour la première fois, à la suite d'une chute. Samedi dernier, il a été pris de court par Zarco & Co. après 26 tours et quatre minutes de course - et relégué à la cinquième place. En effet, le pneu arrière tendre s'est désintégré en ses composants. Les adversaires avaient opté pour le medium compound. L'écart de points avec Bagnaia est ainsi passé de 18 à 27 points.

Mais le "Martinator" jouera certainement un rôle important en Thaïlande grâce à son style de conduite explosif - il veut rattraper le plus de points possible sur le leader Bagnaia samedi et dimanche. "Oui, les deux derniers week-ends ont été un peu douloureux. Mais j'ai été rapide ! Cette connaissance me permet de rester en vie. L'an dernier, j'ai terminé neuvième ici sous la pluie. Je suis convaincu que je peux être rapide ici aussi avec la nouvelle GP23. Ma mentalité ne change pas. J'attaquerai et j'essaierai de remporter les deux épreuves".

Martin a laissé filer 25 points en Indonésie, et en Australie, la chute de la première à la cinquième place lui a coûté 14 points supplémentaires.

"C'était dur de regarder la course en replay après", a remarqué Martin. "J'étais convaincu d'avoir fait le bon choix de pneus. Mais les quatre derniers tours ont été un cauchemar. J'ai essayé de mettre mes meilleures compétences dans la balance. J'ai tout fait pour continuer à être rapide et ne pas tomber malgré tout. Mais nous ne pouvons plus changer le résultat maintenant. Nous nous tournons vers le week-end prochain".

Après deux flops consécutifs, Martin et son chef d'équipe Daniele Romagnoli seront-ils plus conservateurs à l'avenir dans le choix des pneus ? "Parfois, le choix est difficile quand tu es rapide avec les deux composés. On m'a dit que l'usure entre le soft et le medium était identique à Phillip Island. C'est pourquoi je me suis lancé dans ce coup de poker. En fait, ce n'était pas un jeu pour moi. Car je pensais que c'était la bonne décision. Nous en avons discuté : A l'avenir, nous prendrons les mêmes pneus que nos adversaires".

Après le GP d'Australie, Martin a passé quelques jours à Sydney et a posé joyeusement devant un mur blanc sur lequel était écrit en rouge : "NO RISK, NO STORY".

"C'était sur la plage de Bondi. J'ai vu tous ces murs avec des inscriptions et cette inscription. Je me suis dit que cela me correspondait, à ma mentalité et à ma façon de conduire. Mais je ne vais certainement pas prendre de risques excessifs ce week-end, du moins en ce qui concerne le choix des pneus".