Jorge Martin: cosa lo tiene in vita ora

Jorge Martin ha buttato via un totale di 29 punti in Indonesia e Australia. Che cosa ha imparato il pilota del Pramac Ducati?

Il rischioso Jorge Martin del team Prima Pramac ha gettato via la sua leadership nel Campionato del Mondo quindici giorni fa a Mandalika, domenica 245 ore dopo aver preso il comando per la prima volta, con una caduta. Sabato scorso, è stato colto di sorpresa da Zarco & Co. dopo 26 giri e quattro - e spinto fino al quinto posto. Perché il pneumatico posteriore morbido si è disintegrato nei suoi componenti. Gli avversari avevano optato per la mescola media. Di conseguenza, il distacco da Bagnaia è passato da 18 a 27 punti.

Ma il "Martinator" giocherà sicuramente un ruolo importante in Thailandia con il suo stile di guida esplosivo - vuole recuperare più punti possibili sul leader Bagnaia sabato e domenica. "Sì, gli ultimi due fine settimana sono stati un po' dolorosi. Ma ero veloce! Questa consapevolezza mi fa andare avanti. L'anno scorso sono arrivato 9° qui sotto la pioggia. Sono convinto di poter essere veloce qui con la nuova GP23. La mia mentalità non cambierà. Attaccherò e cercherò di vincere entrambe le gare".

Martin ha buttato via 25 punti in Indonesia e in Australia la caduta dal primo al quinto posto gli è costata altri 14 punti.

"È stata dura guardare la gara al replay", ha commentato Martin. "Ero convinto di aver fatto la scelta giusta per gli pneumatici. Ma gli ultimi quattro giri sono stati un incubo. Ho cercato di mettere in campo le mie migliori capacità. Ho fatto tutto il possibile per continuare ad andare veloce e non cadere. Ma ora non possiamo cambiare il risultato. Guardiamo al prossimo fine settimana".

Dopo due flop consecutivi, Martin e il suo capo equipaggio Daniele Romagnoli adotteranno in futuro un approccio più conservativo nella scelta degli pneumatici? "A volte è difficile scegliere quando si è veloci su entrambe le mescole. Mi è stato detto che a Phillip Island l'usura tra la morbida e la media era identica. Per questo ho scelto il poker. In realtà, non è stato un azzardo per me. Perché ho pensato che fosse la decisione giusta. Ne abbiamo discusso: In futuro prenderemo gli stessi pneumatici degli avversari".

Dopo il GP d'Australia, Martin ha trascorso qualche giorno a Sydney, posando felicemente davanti a un muro bianco su cui era scritto in vernice rossa: "NO RISK, NO STORY".

"Era a Bondi Beach. Ho visto tutti questi muri e queste scritte. Ho pensato che fosse adatto a me, alla mia mentalità e alla mia guida. Ma di certo non ho intenzione di correre rischi eccessivi questo fine settimana, almeno non con la scelta degli pneumatici".