Jorge Martin: O que o mantém vivo agora

O arriscado Jorge Martin, da equipa Prima Pramac, deitou fora a liderança do Campeonato do Mundo há duas semanas em Mandalika, no domingo, 245 horas depois de assumir o comando pela primeira vez, com uma queda. No sábado passado, ele foi apanhado desprevenido por Zarco & Co. após 26 voltas e quatro - e caiu para o quinto lugar. Porque o pneu traseiro macio se desintegrou nos seus componentes. Os adversários tinham optado pelo composto médio. Como resultado, a diferença de pontos para Bagnaia aumentou de 18 para 27 pontos.

Mas o "Martinator" vai certamente desempenhar um papel importante na Tailândia com o seu estilo de condução explosivo - ele quer ganhar o máximo de pontos possível ao líder Bagnaia no sábado e no domingo. "Sim, os dois últimos fins-de-semana foram um pouco dolorosos. Mas eu era rápido! Esse conhecimento faz-me continuar. No ano passado terminei aqui em 9º lugar à chuva. Estou convencido de que posso ser rápido aqui com a nova GP23. A minha mentalidade não vai mudar. Vou atacar e tentar ganhar as duas corridas".

Martin desperdiçou 25 pontos na Indonésia e, na Austrália, a queda do primeiro para o quinto lugar custou-lhe mais 14 pontos.

"Foi difícil ver a corrida no replay depois", comentou Martin. "Eu estava convencido de que tinha feito a escolha certa de pneus. Mas as últimas quatro voltas foram um pesadelo. Tentei dar o meu melhor. Fiz tudo o que podia para continuar a andar depressa e não me despistar. Mas agora não podemos alterar o resultado. Estamos a pensar no próximo fim de semana".

Depois de dois fracassos consecutivos, será que Martin e o seu chefe de equipa Daniele Romagnoli vão adotar uma abordagem mais conservadora na escolha dos pneus no futuro? "Às vezes é difícil escolher quando se é rápido em ambos os compostos. Disseram-me que o desgaste entre o macio e o médio era idêntico em Phillip Island. Foi por isso que optei pelo póquer. Na verdade, não foi uma aposta para mim. Porque achei que era a decisão correcta. Tivemos uma discussão sobre isso: No futuro, vamos usar os mesmos pneus que os adversários."

Martin passou alguns dias em Sydney depois do GP da Austrália, posando feliz em frente a uma parede branca na qual estava escrito em tinta vermelha: "SEM RISCO, SEM HISTÓRIA".

"Isso foi em Bondi Beach. Vi todos estes muros com inscrições e esta escrita. Achei que se adequava a mim, à minha mentalidade e à minha condução. Mas não vou correr riscos excessivos este fim de semana - pelo menos não com a escolha de pneus."