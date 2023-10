Jack Miller (KTM): "Me hubiera gustado intentarlo".

Después de las peripecias meteorológicas del Gran Premio de Australia, Miller esperaba que las condiciones fueran algo más estables en Tailandia, pero según las previsiones, en los próximos tres días es posible que haga de todo, desde un calor abrasador hasta fuertes tormentas. "El típico tiempo tropical, un poco de todo", comentó Miller sobre el parte meteorológico.

El especialista en lluvia añade que se lo toma como viene. "Tengo ganas de correr aquí porque me gusta la pista, es muy divertida. Con las curvas rápidas y las zonas de frenada fuerte, está hecho a medida para la KTM. El año pasado fuimos muy competitivos aquí bajo la lluvia. Esperemos a ver qué conseguimos esta vez".

El lluvioso warm-up del pasado domingo en Phillip Island había sido la segunda oportunidad después de Japón para probar el nuevo chasis de fibra de carbono de la RC16 en una pista mojada.

"Con los vientos cruzados que tuvimos, sin embargo, no me sentí muy revelado con el chasis. Al fin y al cabo, estas cosas son tan rígidas que la puesta a punto en lluvia es todo cuestión de suspensión, con los muelles y la precarga adecuados", explicó. "Pero el domingo por la mañana me sentía bien y tenía confianza en la moto".

Si hubiera dependido de él, Miller al menos habría intentado la carrera al sprint. "No estaba excesivamente mojado. Después de la cancelación estuve dando vueltas en el pit lane durante casi una hora sin empaparme. El viento estaba ahí, sin duda, y la Dirección de Carrera tomó entonces la decisión de cancelar", replicó Miller. "Me habría encantado intentarlo, pero la decisión se tomó por nosotros y tuvimos que aceptarla".

En general, sin embargo, los directores de carrera gestionaron bien las condiciones, añadió. "El sábado tuvimos una emocionante carrera a 27 vueltas. El domingo vimos una fantástica carrera de Moto3, seguida de una loca carrera de Moto2 que se suspendió antes de tiempo. Por supuesto, es una pena para los aficionados que no pudieran ver ninguna competición en la categoría de MotoGP el domingo. Pero teniendo en cuenta la furiosa actuación de la Madre Naturaleza, los oficiales hicieron el mejor trabajo posible".

Resultado de la carrera de MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 rondas en 40:39.446 mins.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg.

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 552 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.