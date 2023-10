Jack Miller (KTM) : "J'aurais aimé essayer".

Après les caprices de la météo lors du Grand Prix d'Australie, Miller espérait des conditions un peu plus stables en Thaïlande, mais selon les prévisions, tout est possible, de la chaleur torride aux violents orages, pour les trois prochains jours. "Un temps typiquement tropical, un peu de tout", a commenté Miller à propos des prévisions météorologiques.

Le spécialiste de la pluie a ajouté qu'il prenait les choses comme elles venaient. "J'ai hâte de rouler ici, car j'aime ce circuit, il est vraiment amusant. Avec ses virages rapides et ses zones de freinage difficiles, il est taillé sur mesure pour la KTM. L'année dernière, nous avons été particulièrement compétitifs sous la pluie. Attendons de voir ce qui nous attend cette fois-ci".

Le warm-up pluvieux de dimanche dernier à Phillip Island a été la deuxième occasion après le Japon d'essayer le nouveau châssis en fibre de carbone de la RC16 sur une piste mouillée.

"Avec le vent latéral que nous avions, je n'ai cependant pas ressenti grand-chose de révélateur sur le châssis. Tout bien considéré, ces choses sont si rigides que le réglage sous la pluie se fait de toute façon uniquement par la suspension, avec les ressorts et la précharge appropriés", a-t-il expliqué. "Mais je me sentais bien ce dimanche matin et j'avais la confiance nécessaire dans la moto".

Si cela n'avait tenu qu'à lui, Miller aurait au moins fait une tentative pour aller jusqu'au bout de la course de sprint. "Ce n'était pas excessivement mouillé. Après l'annulation, j'ai traîné dans la pitlane pendant près d'une heure sans être trempé. Le vent était là, sans aucun doute, et la Direction de Course a ensuite pris la décision d'annuler", s'est remémoré Miller. "J'aurais adoré essayer, mais la décision a été prise pour nous et nous devions l'accepter".

Dans l'ensemble, la direction de course a toutefois bien géré les conditions, a-t-il ajouté. "Nous avons eu une course passionnante de 27 tours le samedi. Le dimanche, nous avons assisté à une fantastique course de Moto3, suivie d'une course de Moto2 folle qui a été annulée avant la fin. Bien sûr, il est dommage pour les fans de ne pas avoir pu assister à une compétition dans la catégorie MotoGP le dimanche. Mais si l'on considère l'entrée en colère de Dame Nature, les officiels ont fait le meilleur travail possible !"

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.