Jack Miller (KTM): "Mi sarebbe piaciuto provare".

In occasione del Gran Premio di Thailandia del prossimo fine settimana, il campione KTM Jack Miller si sente attrezzato per tutte le condizioni atmosferiche. Anche il temerario australiano avrebbe voluto partire domenica a Phillip Island.

Dopo i disastri meteorologici del Gran Premio d'Australia, Miller sperava in condizioni un po' più stabili in Thailandia, ma secondo le previsioni, nei prossimi tre giorni tutto è possibile, dal caldo torrido ai forti temporali. "Tempo tipicamente tropicale, un po' di tutto", ha commentato Miller a proposito del bollettino meteorologico.

Lo specialista della pioggia ha aggiunto che lo prende come viene. "Non vedo l'ora di correre qui perché mi piace la pista, è molto divertente. Con le sue curve veloci e le zone di frenata difficili, è fatto su misura per la KTM. L'anno scorso siamo stati molto competitivi qui sotto la pioggia. Aspettiamo di vedere cosa succede questa volta".

Il warm-up piovoso di domenica scorsa a Phillip Island è stata la seconda occasione dopo il Giappone per provare il nuovo telaio in fibra di carbonio della RC16 su una pista bagnata.

"Con il vento laterale che c'era, però, non ho avuto modo di provare il telaio. Tutto sommato, queste cose sono così rigide che la messa a punto per la pioggia è comunque tutta una questione di sospensioni, con le molle e il precarico giusti", ha spiegato. "Ma domenica mattina mi sentivo bene e avevo fiducia nella moto".

Se fosse dipeso da lui, Miller avrebbe almeno tentato di portare a termine la gara sprint. "Non era troppo bagnato. Dopo l'annullamento sono rimasto ai box per quasi un'ora senza bagnarmi. Il vento c'era, senza dubbio, e la Direzione Gara ha preso la decisione di annullare la gara", ha replicato Miller. "Mi sarebbe piaciuto provare, ma la decisione è stata presa per noi e abbiamo dovuto accettarla".

Nel complesso, però, i direttori di gara hanno gestito bene le condizioni, ha aggiunto. "Sabato abbiamo assistito a una gara emozionante di 27 giri. Domenica abbiamo assistito a una fantastica gara di Moto3, seguita da una folle gara di Moto2 che è stata interrotta in anticipo. Naturalmente, è un peccato per i fan che non hanno potuto assistere a nessuna gara della classe MotoGP domenica. Ma considerando la rabbiosa performance di Madre Natura, i commissari hanno fatto il miglior lavoro possibile!".

Risultati gara MotoGP, Phillip Island (21/10):

1° Zarco, Ducati, 27 giri in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.