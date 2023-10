Jack Miller (KTM): "Gostava de ter tentado".

No Grande Prémio da Tailândia, no próximo fim de semana, a estrela da KTM, Jack Miller, sente-se preparada para todas as condições climatéricas. O temerário australiano também gostaria de ter começado no domingo em Phillip Island.

Depois das peripécias meteorológicas no Grande Prémio da Austrália, Miller esperava condições um pouco mais estáveis na Tailândia, mas de acordo com a previsão, tudo, desde calor abrasador a fortes trovoadas, é possível nos próximos três dias. "O tempo tropical típico, um pouco de tudo", comentou Miller sobre o boletim meteorológico.

O especialista em chuva acrescenta que está a levar as coisas como elas são. "Estou ansioso por correr aqui porque gosto da pista, é muito divertida. Com as curvas rápidas e as zonas de travagem difíceis, é ideal para a KTM. No ano passado fomos muito competitivos aqui à chuva. Vamos esperar para ver o que acontece desta vez".

O chuvoso warm-up de domingo passado em Phillip Island foi a segunda oportunidade, depois do Japão, para testar o novo chassis de fibra de carbono da RC16 numa pista molhada.

"No entanto, com os ventos cruzados que tivemos, não me senti muito à vontade com o chassis. Em suma, estas coisas são tão rígidas que a afinação para a chuva tem tudo a ver com a suspensão, com as molas e a pré-carga correctas", explicou. "Mas senti-me bem no domingo de manhã e tinha confiança na mota."

Se dependesse dele, Miller teria, pelo menos, tentado fazer a corrida de sprint. "Não estava muito húmido. Após o cancelamento, estive quase uma hora nas boxes sem ficar encharcado. O vento estava lá, sem dúvida, e a Direção de Prova tomou a decisão de cancelar", respondeu Miller. "Adoraria ter tentado, mas a decisão foi tomada por nós e tivemos de a aceitar."

No geral, porém, os directores da corrida geriram bem as condições, acrescentou. "Tivemos uma emocionante corrida de 27 voltas no sábado. No domingo assistimos a uma fantástica corrida de Moto3, seguida de uma louca corrida de Moto2 que foi cancelada mais cedo. Claro que é uma pena para os fãs não poderem ver qualquer competição na classe de MotoGP no domingo. Mas tendo em conta a atuação furiosa da Mãe Natureza, os responsáveis fizeram o melhor trabalho possível!"

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 voltas em 40:39.446 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.