Marco Bezzecchi: "Lucharé hasta el final".

Apenas tres semanas después de romperse la clavícula, Marco Bezzecchi se siente mejor físicamente, aseguró el jueves en Buriram: "Me han quitado los puntos, lo que ha supuesto un gran paso adelante para mí, porque ahora la piel no me tira tanto. Me siento mejor y estoy muy orgulloso de mi cicatriz".

El hecho de que el sprint del pasado domingo en Phillip Island fuera víctima de las rachas de viento fue una ventaja para el medallista de bronce del Campeonato del Mundo, como admitió abiertamente: "Tuve un día más para descansar y hacer terapia. Dos o tres veces al día intento trabajar con el hombro y sobre todo con el brazo. El brazo fue lo que más problemas me dio en Australia. Pero en general estoy muy contento de volver a la moto y ver cómo me siento".

"En Indonesia fue un dolor real, en el hueso y en todo el cuerpo. En Australia fue más el cansancio después del fin de semana de Indonesia. Tenía menos dolor, pero el cansancio era más fuerte. Esperaba tener menos problemas, pero por desgracia no fue así", describió el italiano de 24 años. "Cómo será aquí en Buriram, aún no lo sé. Espero estar más fuerte y en mejor forma. Ya sabía que iba a tener que sufrir, así que estaba preparado mentalmente. Estoy preparado, puedo soportar el dolor y puedo sufrir".

Aparte de su condición física, el Circuito Internacional de Chang debería sentarle definitivamente bien a "Bez". "El año pasado fui rápido y conseguí la pole por primera vez, fue un momento maravilloso", recuerda. "Me gustan los puntos de frenada fuerte, pero esta pista es especial porque también hay una sección muy fluida. Es una mezcla que me gusta mucho. Y creo que este año he dado un paso adelante en las frenadas, así que tengo mucha curiosidad por ver cómo pilotaré aquí. Primero, sin embargo, tengo que ver cómo voy a estar físicamente".

Con su fulgurante regreso pocos días después de la operación de clavícula, la estrella del Mooney VR46 mantuvo a raya los daños en el campeonato. Sin embargo, con una diferencia de 73 puntos respecto a su compañero Pecco Bagnaia, la posición de partida de Marco en la lucha por el título está resultando difícil a falta de cuatro Grandes Premios.

"Es difícil en este momento, por supuesto, porque estoy un poco lejos", reconoce el tricampeón de esta temporada. "Jorge y Pecco son un poco más fuertes que yo en estos momentos. Pero mi objetivo en la remontada no era recuperar puntos. Mi objetivo era sobrevivir y estar encima de la moto. Porque he visto con Enea [Bastianini], Marc [Márquez] y también Miguel [Oliveira] que cuanto más tiempo paras, más tiempo necesitas para volver. Así que en cuanto he visto una pequeña oportunidad he dicho: 'Vale, tengo que intentarlo, tengo que pilotar la moto e intentar no perder este impulso'".

"La diferencia con Brad, por ejemplo, la he podido gestionar bastante bien", se refería Bezzecchi al cuarto clasificado del Mundial, Brad Binder, del equipo oficial Red Bull KTM, que está a 69 puntos de él. "Por supuesto que era difícil no perder puntos respecto a Pecco y Jorge, pero lucharé hasta el final. Si tengo una oportunidad, lo daré todo", añadió el italiano.

Resultado carrera MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn en 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg.

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 552 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.