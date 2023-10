Marco Bezzecchi : "Je me battrai jusqu'au bout".

Près de trois semaines après sa fracture de la clavicule, Marco Bezzecchi se sent mieux physiquement, a-t-il assuré jeudi à Buriram : "Les points de suture ont été retirés, c'était un grand progrès pour moi car ma peau ne tire plus autant. Je me sens mieux et je suis très fier de ma cicatrice".

Le fait que le sprint de dimanche dernier à Phillip Island ait été victime des rafales de vent a été un avantage pour le troisième du championnat du monde, comme il l'a reconnu ouvertement : "J'ai eu un jour de plus pour me reposer et me faire soigner. Deux ou trois fois par jour, j'essaie de travailler l'épaule et surtout le bras. C'est le bras qui m'a posé le plus de problèmes en Australie. Mais dans l'ensemble, je suis très heureux de remonter sur la moto et de voir comment je vais me sentir".

"En Indonésie, c'était de vraies douleurs, au niveau de l'os et tout autour. En Australie, c'était plutôt la fatigue après le week-end indonésien. J'avais certes moins mal, mais la fatigue était plus forte. Je m'attendais à avoir moins de mal, mais ce n'était malheureusement pas le cas", a expliqué l'Italien de 24 ans. "Je ne sais pas encore comment cela va se passer ici à Buriram. J'espère être plus fort et en meilleure forme. Je savais déjà que j'allais souffrir, donc je m'y étais préparé mentalement. Je suis prêt, je peux gérer la douleur et je peux souffrir".

En dehors de sa condition physique, le circuit international de Chang devrait en tout cas convenir à "Bez". "L'année dernière, j'étais rapide et j'ai fait la pole position pour la première fois, c'était un moment merveilleux", a-t-il rappelé. "J'aime les points de freinage durs, mais ce circuit est spécial parce qu'il y a aussi une partie très fluide. C'est un mélange que j'aime beaucoup. Et je pense que j'ai fait un pas en avant sur les freins cette année, donc je suis très curieux de voir comment je vais rouler ici. Mais je dois d'abord voir comment je vais me sentir physiquement".

Avec son retour éclair quelques jours après son opération de la clavicule, la star de Mooney-VR46 a limité les dégâts au championnat du monde. Avec 73 points de retard sur son pote Pecco Bagnaia, la situation de Marco dans la lutte pour le titre s'avère toutefois difficile à quatre Grands Prix de la fin.

"C'est évidemment difficile en ce moment parce que je suis un peu trop loin", a reconnu le triple vainqueur de GP cette saison. "Jorge et Pecco sont un peu plus forts que moi en ce moment. Mais mon objectif lors de mon retour n'était pas de gagner des points. Mon objectif était simplement de survivre et de m'asseoir sur la moto. Car j'ai vu avec Enea [Bastianini], Marc [Márquez] et aussi Miguel [Oliveira] que plus tu t'arrêtes longtemps, plus tu as besoin de temps pour revenir. Donc dès que j'ai vu une petite chance, je me suis dit : 'OK, je dois essayer, je dois piloter la moto et essayer de ne pas perdre ce momentum'".

"J'ai pu gérer assez bien l'écart avec Brad par exemple", a fait remarquer Bezzecchi en référence à Brad Binder, quatrième du championnat du monde et membre de l'équipe d'usine Red Bull-KTM, qui compte 69 points de retard sur lui. "C'était évidemment difficile de ne pas perdre de points sur Pecco et Jorge, mais je vais me battre jusqu'au bout. Si j'ai une chance, je vais certainement tout donner", a ajouté l'Italien.

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.