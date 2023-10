Marco Bezzecchi: "Lotterò fino alla fine".

In vista del GP di Thailandia, il medaglia di bronzo del Campionato del Mondo Marco Bezzecchi (Ducati) riferisce di progressi sulla clavicola operata. Le sue condizioni fisiche, tuttavia, restano un punto interrogativo, la sua determinazione no.

Appena tre settimane dopo la frattura della clavicola, Marco Bezzecchi si sente meglio fisicamente, ha assicurato giovedì a Buriram: "I punti sono stati rimossi, il che è stato un grande passo avanti per me perché la mia pelle ora non tira più così tanto. Mi sento meglio e sono molto orgoglioso della mia cicatrice".

Il fatto che la volata di domenica scorsa a Phillip Island sia stata vittima delle raffiche di vento è stato un vantaggio per il bronzo del Campionato del Mondo, che ha ammesso apertamente: "Ho avuto un giorno in più per riposare e fare terapia. Due o tre volte al giorno cerco di lavorare con la spalla e soprattutto con il braccio. Il braccio mi ha dato più problemi in Australia. Ma nel complesso sono molto contento di tornare in sella e vedere come mi sento".

"In Indonesia è stato un vero e proprio dolore, alle ossa e a tutto il resto. In Australia è stata più la stanchezza dopo il weekend indonesiano. Avevo meno dolore, ma la stanchezza era più forte. Mi aspettavo di avere meno problemi, ma purtroppo non è stato così", ha raccontato il 24enne italiano. "Non so ancora come sarà qui a Buriram. Spero di essere più forte e in forma. Sapevo già che avrei dovuto soffrire, quindi ero preparato in termini di mentalità. Sono pronto, posso sopportare il dolore e posso soffrire".

Oltre alla sua condizione fisica, il Circuito Internazionale Chang dovrebbe essere decisamente adatto a "Bez". "L'anno scorso sono stato veloce e ho conquistato la pole position per la prima volta, è stato un momento meraviglioso", ha ricordato. "Mi piacciono i punti di frenata duri, ma questo circuito è speciale perché c'è anche una sezione molto fluida. È un mix che mi piace molto. E credo di aver fatto un passo avanti sui freni quest'anno, quindi sono molto curioso di vedere come correrò qui. Prima, però, devo vedere come starò fisicamente".

Con il suo rientro fulmineo a pochi giorni dall'intervento alla clavicola, la star del Mooney VR46 ha tenuto sotto controllo i danni in campionato. Tuttavia, con un distacco di 73 punti dal compagno Pecco Bagnaia, la posizione di partenza di Marco nella lotta per il titolo si sta rivelando difficile a quattro Gran Premi dalla fine.

"Al momento è difficile, ovviamente, perché sono un po' troppo lontano", ha dichiarato il tre volte vincitore del GP di questa stagione. "Jorge e Pecco sono un po' più forti di me al momento. Ma il mio obiettivo nella rimonta non era quello di recuperare punti. Il mio obiettivo era solo quello di sopravvivere e di essere in sella alla moto. Perché ho visto con Enea [Bastianini], Marc [Márquez] e anche Miguel [Oliveira] che più ti fermi, più tempo ti serve per tornare. Quindi, non appena ho visto una piccola possibilità, ho detto: 'Ok, devo provarci, devo guidare la moto e cercare di non perdere questo slancio'".

"Il distacco da Brad, per esempio, sono riuscito a gestirlo abbastanza bene", ha detto Bezzecchi riferendosi a Brad Binder, quarto classificato nel Campionato del Mondo e appartenente al team Red Bull KTM factory, che si trova a 69 punti da lui. "Naturalmente è stato difficile non perdere punti da Pecco e Jorge, ma lotterò fino alla fine. Se avrò una possibilità, darò sicuramente tutto", ha aggiunto l'italiano.

Risultato gara MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.