Marco Bezzecchi: "Vou lutar até ao fim".

Antes do GP da Tailândia, o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo Marco Bezzecchi (Ducati) relata progressos na sua clavícula operada. A sua condição física, no entanto, continua a ser um ponto de interrogação, mas a sua determinação não.

Apenas três semanas depois de ter partido a clavícula, Marco Bezzecchi sente-se melhor fisicamente, assegurou na quinta-feira em Buriram: "Os pontos foram retirados, o que foi um grande passo em frente para mim, porque a minha pele já não puxa tanto. Sinto-me melhor e estou muito orgulhoso da minha cicatriz".

O facto de o sprint de domingo passado em Phillip Island ter sido vítima de rajadas de vento foi uma vantagem para o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo, como admitiu abertamente: "Tive mais um dia para descansar e fazer terapia. Duas ou três vezes por dia tento trabalhar o ombro e sobretudo o braço. O braço foi o que me deu mais trabalho na Austrália. Mas, no geral, estou muito contente por voltar à mota e ver como me sinto."

"Na Indonésia foi uma verdadeira dor, no osso e em todo o lado. Na Austrália foi mais o cansaço depois do fim de semana na Indonésia. Tive menos dores, mas o cansaço foi mais forte. Esperava ter menos problemas, mas infelizmente não foi esse o caso", descreveu o italiano de 24 anos. "Como vai ser aqui em Buriram, ainda não sei. Espero estar mais forte e em melhor forma. Já sabia que ia ter de sofrer, por isso estava preparado para isso em termos de mentalidade. Estou pronto, consigo aguentar a dor e posso sofrer".

Para além da sua condição física, o Circuito Internacional de Chang deverá ser definitivamente do agrado de "Bez". "No ano passado fui rápido e fiz a pole position pela primeira vez, foi um momento maravilhoso", recorda. "Gosto dos pontos de travagem difíceis, mas esta pista é especial porque também tem uma secção muito fluida. É uma mistura de que gosto muito. E acho que dei um passo em frente nas travagens este ano, por isso estou muito curioso para ver como vou andar aqui. Mas, primeiro, tenho de ver como vou estar fisicamente."

Com o seu regresso relâmpago alguns dias após a cirurgia à clavícula, a estrela do Mooney VR46 manteve os danos no campeonato sob controlo. No entanto, com uma diferença de 73 pontos para o seu companheiro Pecco Bagnaia, a posição de partida de Marco na luta pelo título está a revelar-se difícil a quatro Grandes Prémios do fim.

"É difícil neste momento, claro, porque estou um pouco longe", concordou o três vezes vencedor de GP desta época. "O Jorge e o Pecco estão um pouco mais fortes do que eu neste momento. Mas o meu objetivo no regresso não era ganhar pontos. O meu objetivo era apenas sobreviver e estar na moto. Porque vi com o Enea [Bastianini], o Marc [Márquez] e também o Miguel [Oliveira] que quanto mais tempo se pára, mais tempo é preciso para voltar. Por isso, assim que vi uma pequena oportunidade, disse: 'Ok, tenho de tentar, tenho de pilotar a mota e tentar não perder este ímpeto'."

"A diferença para o Brad, por exemplo, consegui gerir muito bem", referiu Bezzecchi, referindo-se ao quarto classificado do Campeonato do Mundo, Brad Binder, da equipa de fábrica Red Bull KTM, que está a 69 pontos dele. "Claro que foi difícil não perder pontos para o Pecco e o Jorge, mas vou lutar até ao fim. Se tiver uma hipótese, vou dar tudo por tudo", acrescentou o italiano.

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.