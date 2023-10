Aleix Espargaró (Aprilia): Sin expectativas esta vez

"Creo que podemos ser competitivos en el Circuito Internacional de Chang. Porque también fuimos competitivos en la India, en condiciones similares, hasta que la unidad de potencia se estropeó", explicó Aleix Espargaró tras llegar a Buriram. "No obstante, no tengo grandes expectativas. Porque las tenía en Australia - y me llevé una gran decepción cuando no se hicieron realidad en carrera. Así que prefiero contenerme".

Porque las fluctuaciones de rendimiento de la Aprilia RS-GP hacen que las predicciones para el transcurso de un fin de semana de carrera sean una lotería. "En los entrenamientos fuimos rápidos. Pero en carrera nos patinaban mucho las ruedas, y en las últimas vueltas fui muy lento por eso", describe el veterano piloto de 34 años. "El problema es que ni siquiera los ingenieros saben de dónde viene este exceso de patinaje. Tenemos este problema por tercer año consecutivo sin poder solucionarlo. Y si los ingenieros no saben de dónde viene, ¿qué puedo decir yo?".

Dijo que la cuestión de la regularidad estaba en la mente tanto del equipo como de los medios de comunicación y los aficionados. "Es una pregunta muy buena y no tengo respuesta", admitió el catalán. "Estaba muy enfadado por mi carrera en Australia porque no estuvimos delante. Fuimos rápidos en los entrenamientos y yo fui mucho más rápido que los otros pilotos de Aprilia, así que no es por el pilotaje. Por qué somos buenos en una pista pero no podemos mostrar el mismo rendimiento en la siguiente, esa es exactamente la pregunta clave".

Otra cuestión es el calor tropical reinante en el circuito de Chang, ya que los pilotos de Aprilia sufrieron quemaduras detrás de los carenados en el Gran Premio de la India. "Hacía tanto calor que Maverick y yo apenas podíamos respirar", dijo Espargaró. "Utilizaremos todos los sistemas de refrigeración que tenemos porque aquí hace muchísimo calor cuando sale el sol. Normalmente no me gusta la lluvia, no es muy divertido pilotar en mojado. Pero en determinadas condiciones la lluvia también puede ser una bendición".

Resultado carrera MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn en 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg.

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 39 carreras:

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 552 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.