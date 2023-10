Aleix Espargaró (Aprilia) : Pas d'attentes cette fois

"Je pense que nous pouvons être compétitifs sur le Chang International Circuit. Car nous étions aussi compétitifs en Inde, dans des conditions similaires, jusqu'à ce que le moteur pousse un soupir de soulagement", expliquait Aleix Espargaró après son arrivée à Buriram. "Je n'ai pas de grandes attentes pour autant. Car je les avais en Australie - et j'ai été terriblement déçu lorsqu'elles ne se sont pas réalisées en course. Je préfère donc m'abstenir".

En effet, les variations de performances de l'Aprilia RS-GP font que les prédictions sur le déroulement d'un week-end de course relèvent de la loterie. "Nous étions rapides lors des essais. Mais en course, nous avions beaucoup de wheelspin et dans les derniers tours, j'étais donc très lent", a décrit le vétéran de 34 ans. "Le problème, c'est que même les ingénieurs ne savent pas d'où vient ce wheelspin exagéré. C'est la troisième année consécutive que nous avons ce problème sans pouvoir le résoudre. Et si les ingénieurs ne savent pas d'où cela vient, que puis-je dire" ?

Selon lui, la question de la constance préoccupe autant l'équipe que les médias et les fans. "C'est une très bonne question et je n'ai pas de réponse", a reconnu le Catalan. "J'étais très en colère après ma course en Australie parce que nous n'étions pas devant. Nous étions rapides aux essais et j'étais nettement plus rapide que les autres pilotes Aprilia, ce n'est donc pas une question de pilotage. Pourquoi nous sommes bons sur un circuit et ne pouvons pas montrer la même performance sur le suivant, c'est précisément la question centrale".

Une autre question est celle de la chaleur tropicale qui règne sur le circuit de Chang, car lors du Grand Prix d'Inde, les pilotes Aprilia s'étaient littéralement brûlés derrière les carénages. "Il faisait si chaud que Maverick et moi avions du mal à respirer", a expliqué Espargaró, "nous allons utiliser tous les systèmes de refroidissement dont nous disposons parce qu'ici aussi, il fait extrêmement chaud quand le soleil se montre. Normalement, je n'aime pas la pluie, ce n'est pas très amusant de rouler sur le mouillé. Mais dans certaines conditions, la pluie peut aussi être une bénédiction !"

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.