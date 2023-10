Aleix Espargaró (Aprilia): Nessuna aspettativa questa volta

Aleix Espargaró è solo cautamente ottimista per il GP di Thailandia. La stella dell'Aprilia ha sperimentato sabato scorso in Australia che le grandi aspettative possono portare a profonde delusioni.

"Penso che possiamo essere competitivi sul Chang International Circuit. Perché siamo stati competitivi anche in India, in condizioni simili, fino a quando la power unit non ha sospirato", ha spiegato Aleix Espargaró dopo essere arrivato a Buriram. "Tuttavia, non ho grandi aspettative. Perché le avevo in Australia e sono rimasto terribilmente deluso quando non si sono realizzate in gara. Quindi preferisco trattenermi".

Perché le fluttuazioni delle prestazioni dell'Aprilia RS-GP rendono le previsioni per il corso di un weekend di gara una lotteria. "Nelle prove eravamo veloci. Ma in gara abbiamo avuto un sacco di impennate e negli ultimi giri ero molto lento per questo motivo", ha descritto il 34enne veterano delle corse. "Il problema è che nemmeno gli ingegneri sanno da dove derivi questo eccessivo slittamento delle ruote. È il terzo anno consecutivo che abbiamo questo problema senza riuscire a risolverlo. E se gli ingegneri non sanno da dove viene, cosa posso dire?".

Ha detto che la questione della costanza è nella mente della squadra, dei media e dei tifosi. "È un'ottima domanda e non ho una risposta", ha ammesso il catalano. "Ero molto arrabbiato per la mia gara in Australia perché non eravamo davanti. Nelle prove eravamo veloci e io ero molto più veloce degli altri piloti Aprilia, quindi non è colpa della guida. Il motivo per cui siamo bravi su una pista ma non riusciamo a mostrare le stesse prestazioni su quella successiva è proprio questa la domanda chiave".

Un'altra domanda riguarda il caldo tropicale sul circuito di Chang, dato che i piloti Aprilia hanno subito delle vere e proprie ustioni dietro le carenature durante il Gran Premio d'India. "Faceva così caldo che io e Maverick riuscivamo a malapena a respirare", ha detto Espargaró, "Utilizzeremo tutti i sistemi di raffreddamento di cui disponiamo perché qui il sole diventa estremamente caldo. Di solito non mi piace la pioggia, non è molto divertente correre sul bagnato. Ma in certe condizioni la pioggia può anche essere una benedizione!".

Risultati gara MotoGP, Phillip Island (21/10):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.