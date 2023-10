Aleix Espargaró (Aprilia): Sem expectativas desta vez

Aleix Espargaró está apenas cautelosamente otimista para o GP da Tailândia. A estrela da Aprilia experimentou no passado Sábado, na Austrália, que grandes expectativas podem levar a grandes desilusões.

por Friedemann Kirn - Automatic translation from German

"Penso que podemos ser competitivos no Circuito Internacional de Chang. Porque também fomos competitivos na Índia, em condições semelhantes - até que a unidade de potência falhou", explicou Aleix Espargaró depois de chegar a Buriram. "No entanto, não tenho grandes expectativas. Porque as tinha na Austrália - e fiquei terrivelmente desapontado quando elas não se concretizaram na corrida. Por isso, prefiro conter-me".

Porque as flutuações de performance da Aprilia RS-GP fazem com que as previsões para o decorrer de um fim de semana de corrida sejam uma lotaria. "Nos treinos fomos rápidos. Mas na corrida tivemos muita rotação das rodas e nas últimas voltas fui muito lento por causa disso", descreveu o veterano de 34 anos. "O problema é que nem mesmo os engenheiros sabem de onde vem este excesso de rotação das rodas. Temos este problema pelo terceiro ano consecutivo sem o conseguirmos resolver. E se os engenheiros não sabem de onde vem, o que é que eu posso dizer?"

O Comissário afirmou que a questão da consistência está na mente da equipa, bem como dos meios de comunicação social e dos adeptos. "É uma pergunta muito boa e eu não tenho uma resposta", admitiu o catalão. "Fiquei muito zangado com a minha corrida na Austrália porque não estávamos na frente. Fomos rápidos nos treinos e eu fui muito mais rápido que os outros pilotos da Aprilia, por isso não é por causa da pilotagem. Porque é que somos bons numa pista mas não conseguimos mostrar o mesmo desempenho na pista seguinte, essa é exatamente a questão chave."

Outra questão é o calor tropical no Circuito de Chang, já que os pilotos da Aprilia sofreram queimaduras atrás das carenagens no Grande Prémio da Índia. "Estava tão quente que eu e o Maverick mal conseguíamos respirar," disse Espargaró, "Vamos usar todos os sistemas de refrigeração que temos porque aqui fica extremamente quente quando o sol aparece. Normalmente, não gosto de chuva, não é muito divertido correr com o piso molhado. Mas em certas condições a chuva também pode ser uma bênção!"

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.