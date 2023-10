Buriram en ServusTV: El siguiente acto en la lucha por el título

Parecía que Johann Zarco había perdido la fe en una victoria en MotoGP, pero finalmente el francés pudo animarse en la 120ª salida en Australia. ¿Ha roto por fin el nudo el piloto del Pramac?

"Es muy consciente de su papel", cree el experto de ServusTV Alex Hofmann. "El resultado de la carrera también se debió a toda la confusión del fin de semana, una bonita historia, como lo fue para Fabio Di Giannantonio, que acabó en el podio por primera vez. Pero siendo realistas, Johann volverá a terminar entre el 3º y el 8º puesto. Y el año que viene estará sobre una Honda".

Martin cede puntos importantes

En el duelo por el título, Francesco "Pecco" Bagnaia se ha distanciado 27 puntos después de que el neumático trasero blando de Jorge Martín, que iba en cabeza, se doblara finalmente a pocas curvas del final en Phillip Island. Sin embargo, el experto de ServusTV no quiere hablar de dos percances consecutivos en la elección de neumáticos. "En Indonesia abandonó por un error de pilotaje. Y fue exagerado, por la forma en que Jorge empujó. En Australia, el póquer luego no funcionó por una vuelta".

A pesar de todo, el español volvió a ser claramente el más rápido en el "Down Under". "El equipo de fábrica no batió al Pramac en las dos últimas carreras, pero se benefició de sus errores", intenta clasificar Hofmann los últimos resultados. "Por supuesto, eso forma parte de ello y Pecco está ahí cada fin de semana entonces. Pero no entiendo por qué los rojos se dan palmaditas en la espalda ahora".

A pesar de los dos Grandes Premios desafortunados para él, Martín da una impresión mentalmente estable, dijo. "Jorge no se deja arrastrar, sigue adelante". Sin embargo, nadie está completamente relajado con una posición de salida así a poco del final de la temporada, dijo el experto de ServusTV. "Cuando se presenta la oportunidad, no quieres desaprovecharla. Nunca sabes lo que va a venir en los próximos años".

Con Márquez, soplará un viento diferente

En los boxes, la ventaja probablemente suele ser para el equipo de fábrica, dijo. "También tiene los mejores técnicos con sus pilotos mejor pagados y, por supuesto, más datos a su disposición. Pero no creo que Ducati cambie nada en su planteamiento, sino que seguirá dando oportunidades a todo el mundo. De todas formas, el año que viene todo el mundo tendrá que ir bien abrigado, ya que Marc Márquez también pilotará una Ducati".

En el Circuito Internacional de Chang, cuyo primer sector tiene un carácter de stop-and-go, pero que luego se vuelve estrecho y técnico en el interior, todas las miradas están puestas de nuevo en las motos de Borgo Paniagle, que siguen sin ganar en Buriram. Alex Hofmann: "Si Martín no lo hace, lo hará Zarco. Si no lo hace Álex Márquez, entonces Diggia. Las Ducati son siempre rápidas, muy anchas y funcionan en todos los circuitos".

Ultramar sigue siendo impredecible

Tras la lluvia, el viento y el frío en la recta Bass de Australia, la quinta parte de la agotadora gira por Extremo Oriente aguarda con un calor agobiante, mucha humedad y un agudo peligro monzónico en la provincia tailandesa. "Estoy seguro de que nadie se quejó de la cancelación del sprint del domingo con estas frecuencias", está convencido Hofmann. "Y ahora viene la próxima batalla de calor. En mis tiempos teníamos una carrera de este tipo por temporada, ahora hay cuatro con India, Indonesia, Tailandia y Malasia."

La única pregunta que queda abierta para el experto de ServusTV es si KTM podrá intervenir en Tailandia. No espera que el resto de fabricantes estén en los puestos de cabeza. "Si hacen bien su trabajo, Pecco y Jorge volverán a competir por la victoria. Pero también hemos visto lo rápido que puede cambiar todo, por el tiempo, los neumáticos o el calendario. Y ese tipo de cosas suelen pasar en el extranjero".

Bagnaia en una entrevista para ServusTV

Alrededor de la acción de la carrera habrá un mano a mano con el campeón del mundo Pecco Bagnaia. Además, se examina a Fabio Di Giannantonio, que está mostrando su periodo de preaviso. ServusTV también echa un vistazo a las enormes tensiones de la larga gira por Extremo Oriente. En Moto2, Pedro Acosta consigue su primer match point y en Moto3 también se analiza la reñida lucha por el Campeonato del Mundo.

Alina Marzi y Sandro Cortese informan directamente desde el pit lane del Circuito Internacional de Chang, los comentarios y análisis corren a cargo de Christian Brugger y Alex Hofmann.

