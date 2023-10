Buriram sur ServusTV : le prochain acte de la lutte pour le titre

ServusTV diffuse le Grand Prix de Thaïlande en direct samedi et dimanche. Des rediffusions sont prévues en fin de matinée. Alex Hofmann jette un coup d'œil détaillé sur la situation de départ avant la course.

Johann Zarco semblait avoir perdu la foi en une victoire en MotoGP, mais lors de son 120e départ en Australie, le Français a finalement pu exulter. Le pilote Pramac a-t-il réussi à se libérer ?

"Il est tout à fait conscient de son rôle", estime Alex Hofmann, expert de ServusTV. "L'issue de la course était aussi due à toute la confusion du week-end - une belle histoire, comme pour Fabio Di Giannantonio, qui est monté pour la première fois sur le podium. Mais de manière réaliste, Johann se classera à nouveau entre la troisième et la huitième place. Et l'année prochaine, il sera sur une Honda".

Martin laisse échapper des points importants

Dans le duel pour le titre, Francesco "Pecco" Bagnaia a pris 27 points d'avance après que le pneu arrière tendre de Jorge Martin, qui était en tête, a définitivement cédé à quelques virages de la fin à Phillip Island. Le spécialiste de ServusTV ne veut toutefois pas parler de deux mésaventures consécutives dans le choix des pneus. "En Indonésie, il a abandonné à cause d'une erreur de pilotage. Et celle-ci était en retard, vu la manière dont Jorge a appuyé. En Australie, le poker ne s'est pas terminé, à un tour près".

Malgré cela, l'Espagnol a de nouveau été l'homme le plus rapide du peloton. "L'équipe d'usine n'a pas battu Pramac lors des deux dernières courses, mais a profité de ses erreurs", tente d'expliquer Hofmann au sujet des derniers résultats. "Cela fait bien sûr partie du jeu et Pecco est alors présent chaque week-end. Mais je ne comprends pas pourquoi les rouges se tapent maintenant sur l'épaule".

Malgré les deux Grand Prix qui se sont mal déroulés pour lui, Martin donne l'impression d'être mentalement stable. "Jorge ne se laisse pas abattre, il continue tout simplement". Selon l'expert de ServusTV, personne n'est toutefois totalement détendu face à une telle situation initiale à la veille de la fin de la saison. "Quand l'occasion se présente, on ne veut pas la laisser passer. On ne sait jamais ce qui va se passer dans les années à venir".

Avec Márquez, un autre vent va souffler

Dans le box, l'avantage tendrait à être du côté de l'équipe d'usine. "Avec ses pilotes mieux payés, elle a aussi les meilleurs techniciens et bien sûr plus de données à disposition. Mais je ne pense pas que Ducati changera quoi que ce soit à son approche, elle continuera à donner les moyens à tout le monde. L'année prochaine, tout le monde devra de toute façon s'habiller chaudement lorsque Marc Márquez pilotera lui aussi une Ducati".

Sur le circuit international de Chang, dont le secteur initial présente un caractère de stop-and-go, mais qui devient ensuite étroit et technique dans l'infield, tous les regards seront à nouveau tournés vers les motos de Borgo Paniagle, qui n'ont pas encore gagné à Buriram. Alex Hofmann : "Si Martin ne le fait pas, Zarco le fera. Si Álex Márquez ne le fait pas, ce sera Diggia. Les Ducati sont toujours rapides, très larges et fonctionnent sur tous les circuits".

L'outre-mer reste imprévisible

Après la pluie, le vent et le froid sur la Bass Straight australienne, la cinquième partie de la tournée éreintante en Extrême-Orient a été marquée par une chaleur étouffante, une forte humidité et un risque aigu de mousson dans la province thaïlandaise. "Personne ne s'est certainement plaint de l'annulation du sprint de dimanche avec de telles fréquences", affirme Hofmann avec conviction. "Et maintenant, la prochaine bataille contre la chaleur se profile. A mon époque, nous avions une course de ce type par saison, entre-temps, il y en a quatre avec l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie".

La seule question qui reste ouverte pour l'expert de ServusTV est de savoir si KTM pourra s'interposer en Thaïlande. Il n'attend pas les autres constructeurs dans le peloton de tête. "S'ils font bien leur travail, Pecco et Jorge se battront à nouveau pour la victoire. Mais nous avons aussi vu à quel point tout peut changer rapidement - à cause de la météo, des pneus ou du calendrier. Et ce genre de choses arrive plutôt à l'étranger".

Bagnaia en interview sur ServusTV

Autour de l'action de la course, il y aura un one-on-one avec le champion du monde Pecco Bagnaia. En outre, Fabio Di Giannantonio, qui montre son préavis, sera mis en lumière. En outre, ServusTV abordera les énormes contraintes liées à la longue tournée en Extrême-Orient. En Moto2, Pedro Acosta a sa première balle de match et en Moto3, on se penche également sur la lutte serrée pour le championnat du monde.

Alina Marzi et Sandro Cortese sont en direct de la pitlane du circuit international de Chang. Christian Brugger et Alex Hofmann livrent leurs commentaires et analyses.

"OR Thailand Grand Prix" sur ServusTV :

Samedi (28 octobre) :

05h40 : Qualifications MotoGP LIVE

06h35 : Analyse des qualifications

07h40 : Qualifications Moto3 LIVE

08h45 : Qualifications Moto2 LIVE

09h30 : Sprint MotoGP LIVE

10h25 : Analyse du sprint

10h40 : Qualifications & Sprint Re-Live (en Allemagne)

11h35 : Qualifications & Sprint Re-Live (en Autriche)



Dimanche (29 octobre) :

05:20 : Début de la retransmission en direct

06:00 : Course Moto3 LIVE

07h15 : Course Moto2 LIVE

09h00 : Course MotoGP LIVE

09h45 : Analyse MotoGP

11h15 : Toutes les courses en Re-Live

Comme d'habitude, le programme TV et streaming complet du week-end de course est disponible dans l'aperçu de SPEEDWEEK.com.