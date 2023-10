Buriram su ServusTV: il prossimo atto della lotta per il titolo

Johann Zarco sembrava aver perso la fiducia in una vittoria in MotoGP, ma il francese ha potuto finalmente esultare alla 120esima partenza in Australia. Il pilota Pramac ha finalmente rotto il nodo?

"È ben consapevole del suo ruolo", ritiene l'esperto di ServusTV Alex Hofmann. "Il risultato della gara è dovuto anche a tutta la confusione del fine settimana: una bella storia, così come lo è stata per Fabio Di Giannantonio, che è salito per la prima volta sul podio. Ma realisticamente, Johann finirà di nuovo tra il 3° e l'8° posto. E l'anno prossimo sarà su una Honda".

Martin perde punti importanti

Nel duello per il titolo, Francesco "Pecco" Bagnaia ha guadagnato 27 punti dopo che il pneumatico posteriore morbido di Jorge Martin, che era in testa, ha ceduto a poche curve dalla fine a Phillip Island. Tuttavia, l'esperto di ServusTV non vuole parlare dei due inconvenienti consecutivi nella scelta degli pneumatici. "In Indonesia si è ritirato per un errore di guida. Ed è stato eccessivo, per il modo in cui Jorge ha spinto. In Australia, poi, il poker non ha funzionato per un solo giro".

Ciononostante, lo spagnolo è stato ancora una volta chiaramente l'uomo più veloce in campo "Down Under". "Il team factory non ha battuto Pramac nelle ultime due gare, ma ha beneficiato dei loro errori", cerca di classificare gli ultimi risultati Hofmann. "Certo, questo fa parte del gioco e Pecco è presente ogni fine settimana. Ma non capisco perché le Rosse si stiano dando delle pacche sulle spalle adesso".

Nonostante i due Gran Premi sfortunati per lui, Martin dà un'impressione di stabilità mentale, ha detto. "Jorge non si lascia trascinare, continua ad andare avanti". Tuttavia, nessuno è completamente tranquillo con una posizione di partenza del genere poco prima della fine della stagione, ha detto l'esperto di ServusTV. "Quando c'è un'occasione, non la si vuole perdere. Non si sa mai cosa succederà nei prossimi anni".

Con Márquez, soffierà un vento diverso

Ai box, il vantaggio tende probabilmente ad essere del team ufficiale, ha detto. "Ha anche i tecnici migliori con i suoi piloti più pagati e, naturalmente, più dati a disposizione. Ma non credo che la Ducati cambierà qualcosa nel suo approccio, continuando a dare a tutti le stesse opportunità. L'anno prossimo tutti dovranno comunque vestirsi pesantemente, visto che anche Marc Márquez sarà in sella a una Ducati".

Sul Chang International Circuit, il cui settore iniziale ha un carattere stop-and-go, ma poi diventa stretto e tecnico nell'interno, tutti gli occhi sono di nuovo puntati sulle moto di Borgo Paniagle, che non hanno ancora vinto a Buriram. Alex Hofmann: "Se non lo fa Martin, lo farà Zarco. Se non lo farà Álex Márquez, allora Diggia. Le Ducati sono sempre veloci, molto larghe e funzionano su tutte le piste".

Oltreoceano rimane imprevedibile

Dopo la pioggia, il vento e il freddo del Bass Straight australiano, la quinta parte dell'estenuante tour in Estremo Oriente è attesa da un caldo opprimente, un'umidità elevata e un pericolo monsonico acuto nella provincia tailandese. "Sono sicuro che nessuno si sia lamentato per l'annullamento dello sprint di domenica con queste frequenze", è convinto Hofmann. "E ora si prospetta la prossima battaglia contro il caldo. Ai miei tempi avevamo una gara di questo tipo a stagione, ora ce ne sono quattro con India, Indonesia, Thailandia e Malesia".

L'unica domanda che rimane aperta per l'esperto di ServusTV è se KTM sarà in grado di intervenire in Thailandia. Non si aspetta che gli altri costruttori siano al top. "Se faranno bene il loro lavoro, Pecco e Jorge correranno di nuovo per la vittoria. Ma abbiamo anche visto come tutto possa cambiare rapidamente, a causa del tempo, delle gomme o del programma. E questo genere di cose tende a verificarsi all'estero".

Bagnaia nell'intervista a ServusTV

A contorno dell'azione di gara ci sarà un faccia a faccia con il campione del mondo Pecco Bagnaia. Inoltre, verrà esaminato Fabio Di Giannantonio, che sta presentando il suo periodo di preavviso. ServusTV dà anche un'occhiata alle enormi tensioni del lungo tour in Estremo Oriente. In Moto2 Pedro Acosta ha il suo primo match point e in Moto3 si analizza la serrata lotta per il Campionato del Mondo.

Alina Marzi e Sandro Cortese raccontano direttamente dai box del Chang International Circuit, mentre Christian Brugger e Alex Hofmann forniscono commenti e analisi.

