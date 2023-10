Buriram na ServusTV: O próximo ato na luta pelo título

A ServusTV transmitirá o Grande Prémio da Tailândia em direto no sábado e no domingo. Haverá repetições no final da manhã. Alex Hofmann analisa em pormenor a posição de partida na corrida de preparação.

Johann Zarco parecia ter perdido a fé numa vitória no MotoGP, mas o francês conseguiu finalmente animar-se na 120ª partida na Austrália. Terá o piloto da Pramac finalmente quebrado o nó?

"Ele está bem ciente do seu papel", acredita o especialista da ServusTV Alex Hofmann. "O resultado da corrida também se deveu a toda a confusão do fim de semana - uma bela história, tal como foi para Fabio Di Giannantonio, que terminou no pódio pela primeira vez. Mas, realisticamente, Johann vai terminar novamente entre o 3º e o 8º lugar. E no próximo ano ele estará numa Honda".

Martin perde pontos importantes

No duelo pelo título, Francesco "Pecco" Bagnaia ganhou 27 pontos de vantagem depois que o pneu traseiro macio de Jorge Martin, que estava na liderança, finalmente furou a algumas curvas do final em Phillip Island. No entanto, o especialista da ServusTV não quer falar de dois percalços consecutivos na escolha dos pneus. "Na Indonésia, ele abandonou devido a um erro de condução. E já era tarde, pela forma como o Jorge estava a fazer força. Na Austrália, o póquer não funcionou por uma volta".

No entanto, o espanhol voltou a ser claramente o homem mais rápido do pelotão "Down Under". "A equipa de fábrica não bateu a Pramac nas duas últimas corridas, mas beneficiou dos seus erros", tenta Hofmann classificar os últimos resultados. "Claro que isso faz parte e Pecco está lá todos os fins-de-semana. Mas não percebo porque é que os Vermelhos se estão a gabar agora."

Apesar dos dois Grandes Prémios infelizes para ele, Martin deixa uma impressão mentalmente estável, disse ele. "Jorge não se deixa abater, ele simplesmente continua." No entanto, ninguém está completamente relaxado com tal posição de partida pouco antes do final da temporada, disse o especialista da ServusTV. "Quando a oportunidade está lá, você não quer perdê-la. Nunca se sabe o que vai acontecer nos próximos anos."

Com Márquez, soprará um vento diferente

Nas boxes, a vantagem tende provavelmente a ser da equipa de fábrica, disse ele. "Ela também tem os melhores técnicos com seus pilotos mais bem pagos e, claro, mais dados à sua disposição. Mas penso que a Ducati não vai mudar nada na sua abordagem, continuando a dar oportunidades a todos. No próximo ano, todos vão ter de se vestir bem, porque o Marc Márquez também vai andar numa Ducati."

No Circuito Internacional de Chang, cujo sector inicial tem um carácter de pára-arranca, mas que depois se torna apertado e técnico no interior, todas as atenções estão de novo viradas para as motos de Borgo Paniagle, que ainda não venceram em Buriram. Alex Hofmann: "Se Martin não conseguir, Zarco conseguirá. Se Álex Márquez não conseguir, então Diggia. As Ducati são sempre rápidas, muito largas e funcionam em todas as pistas."

Ultramar continua imprevisível

Depois da chuva, vento e frio em Bass Straight, na Austrália, a Parte 5 da extenuante digressão pelo Extremo Oriente espera-o com calor opressivo, humidade elevada e perigo agudo de monção na província tailandesa. "Tenho a certeza de que ninguém se queixou do cancelamento do sprint de domingo com estas frequências", diz Hofmann. "E agora está a chegar a próxima batalha de calor. No meu tempo, tínhamos uma corrida destas por época, agora temos quatro, com a Índia, a Indonésia, a Tailândia e a Malásia."

A única questão que permanece em aberto para o especialista da ServusTV é se a KTM será capaz de intervir na Tailândia. Ele não espera que os outros fabricantes estejam no topo da classificação. "Se eles fizerem bem o seu trabalho, Pecco e Jorge vão correr para a vitória novamente. Mas também vimos como tudo pode mudar rapidamente - por causa do tempo, dos pneus ou do calendário. E esse tipo de coisas tende a acontecer no estrangeiro."

Bagnaia em entrevista à ServusTV

Em torno da ação da corrida, haverá um frente a frente com o campeão do mundo Pecco Bagnaia. Além disso, Fabio Di Giannantonio, que está a cumprir o seu período de pré-aviso, é analisado. A ServusTV também analisa as enormes tensões da longa digressão pelo Extremo Oriente. Em Moto2, Pedro Acosta tem o seu primeiro match point e em Moto3 a renhida luta pelo Campeonato do Mundo também é analisada.

Alina Marzi e Sandro Cortese fazem a reportagem diretamente das boxes do Circuito Internacional de Chang, com comentários e análises de Christian Brugger e Alex Hofmann.

"OR Grande Prémio da Tailândia" na ServusTV:

Sábado (28 de outubro):

05:40: Qualificação MotoGP EM DIRECTO

06:35: Análise da qualificação

07:40: Qualificação Moto3 AO VIVO

08:45: Qualificação Moto2 EM DIRECTO

09:30: Sprint MotoGP AO VIVO

10:25: Análise do Sprint

10:40: Qualificação e Sprint Re-Live (na Alemanha)

11:35: Qualificação e Sprint Re-Live (na Áustria)



Domingo (29 de outubro):

05:20: Início da transmissão em direto

06:00: Corrida de Moto3 em direto

07:15: Corrida de Moto2 em DIRECTO

09:00: Corrida de MotoGP EM DIRECTO

09:45: Análise MotoGP

11:15: Todas as corridas em direto

